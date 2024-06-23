Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самую дешевую квартиру в Москве можно снять за 33т рублей в месяц
Туристам, отменившим поездки в Крым, гарантируют полный возврат средств
Черника быстро снижает уровень плохого холестерина
Учёные разработали метод замедления старения организма
Рассказываем как бороться с колорадским жуком без химии
Тренер рассказал, что такое медленный фитнес
Кошки не просто так обожают картонные коробки
Фитнес-тренер разобрал популярную тренировку Киат Джуд Дай
Преимущества мелатонина для кожи: антиоксидантная защита и упругость
Готовим креветки в микроволновке: вы удивитесь, как это быстро и легко

Как приготовить креветки в микроволновке: вам понадобится всего пять минут

1:33
Еда

Первое, чему многие удивляются, — это то, что креветки можно приготовить в микроволновой печи, и это займёт всего лишь несколько минут. Такой способ готовки позволяет сохранить нежность и сочность морепродуктов.

Как приготовить креветки в микроволновке: вам понадобится всего пять минут
Фото: flickr.com by Petr Ruzicka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Рассказываем простой рецепт для приготовления креветок в микроволновке.

Ингредиенты:

  • 200 г очищенных креветок,
  • 2 зубчика чеснока,
  • 2 веточки укропа,
  • соль, по вкусу,
  • молотый чёрный перец, по вкусу.

Инструкции:

  1. Предварительно разморозьте креветки, если они были заморожены.
  2. Мелко нарежьте чеснок и укроп.
  3. Хорошо промойте креветки и обсушите их.
  4. Посолите и поперчите креветки по вкусу, затем посыпьте измельчённым чесноком и укропом. Можно также добавить немного соевого соуса для большей ароматности.
  5. Установите микроволновую печь на режим готовки на максимальной мощности и разместите креветки на подходящей тарелке или в контейнере, предназначенном для использования в микроволновке.
  6. Готовьте креветки в течение 3 — 6 минут, периодически проверяя их на готовность. Они должны стать розовыми и упругими, без сырости.
  7. Когда креветки готовы, слейте жидкость, которая образовалась в процессе готовки, и подавайте на стол. Приятного аппетита!

С помощью микроволновой печи вы можете быстро и просто приготовить аппетитные креветки, которые будут нежными, сочными и полными ароматных специй.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.

Татьяна Навка заявила, что Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице
Артемий Лебедев рассказал Ольге Бузовой, как выступить перед школьниками
Артемий Лебедев заступился за Бузову, которой не разрешили выступить в родной школе перед детьми
Анастасия Волочкова: Николай Басков спасает Отара Кушанашвили от цирроза печени
Виноград это просто обожает: полейте раствором кусты — всего 3 ложки для богатого урожая
Мощные ФАБ-3000 проходят "обкатку" на Харьковском направлении Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Ани Лорак показала фото на коленях у жениха, победителя конкурса красоты "Мистер Испания"
В июле в междурядья клубники посадите это: почва станет плодородной, сорняки не смогут расти
Самое лучшее удобрение для свёклы в конце июня- начале июля: плоды будут наливаться крупными и сладкими
Самое лучшее удобрение для свёклы в конце июня- начале июля: плоды будут наливаться крупными и сладкими
Последние материалы
Тренер рассказал, что такое медленный фитнес
Кошки не просто так обожают картонные коробки
Преимущества мелатонина для кожи: антиоксидантная защита и упругость
Фитнес-тренер разобрал популярную тренировку Киат Джуд Дай
Эбон Мосс-Бакрак смотрит на камни для подготовки к роли Существа
Как приготовить креветки в микроволновке: вам понадобится всего пять минут
На вторую годовщину смерти Юрия Шатунова поклонники собрались на кладбище
Все способы прикрепления к поликлинике по полису ОМС
Эксперт назвал три причины перегрева автоматической коробки передач и вариатора
Учёные зафиксировали три мощные вспышки на Солнце
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников