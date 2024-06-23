Готовим креветки в микроволновке: вы удивитесь, как это быстро и легко

Первое, чему многие удивляются, — это то, что креветки можно приготовить в микроволновой печи, и это займёт всего лишь несколько минут. Такой способ готовки позволяет сохранить нежность и сочность морепродуктов.
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Рассказываем простой рецепт для приготовления креветок в микроволновке.
Ингредиенты:
200 г очищенных креветок,
2 зубчика чеснока,
2 веточки укропа,
соль, по вкусу,
молотый чёрный перец, по вкусу.
Инструкции:
Предварительно разморозьте креветки, если они были заморожены.
Мелко нарежьте чеснок и укроп.
Хорошо промойте креветки и обсушите их.
Посолите и поперчите креветки по вкусу, затем посыпьте измельчённым чесноком и укропом. Можно также добавить немного соевого соуса для большей ароматности.
Установите микроволновую печь на режим готовки на максимальной мощности и разместите креветки на подходящей тарелке или в контейнере, предназначенном для использования в микроволновке.
Готовьте креветки в течение 3 — 6 минут, периодически проверяя их на готовность. Они должны стать розовыми и упругими, без сырости.
Когда креветки готовы, слейте жидкость, которая образовалась в процессе готовки, и подавайте на стол. Приятного аппетита!
С помощью микроволновой печи вы можете быстро и просто приготовить аппетитные креветки, которые будут нежными, сочными и полными ароматных специй.