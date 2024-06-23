Готовим креветки в микроволновке: вы удивитесь, как это быстро и легко

Как приготовить креветки в микроволновке: вам понадобится всего пять минут

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Первое, чему многие удивляются, — это то, что креветки можно приготовить в микроволновой печи, и это займёт всего лишь несколько минут. Такой способ готовки позволяет сохранить нежность и сочность морепродуктов.

Фото: flickr.com by Petr Ruzicka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Рассказываем простой рецепт для приготовления креветок в микроволновке.

Ингредиенты:

200 г очищенных креветок,

2 зубчика чеснока,

2 веточки укропа,

соль, по вкусу,

молотый чёрный перец, по вкусу.

Инструкции:

Предварительно разморозьте креветки, если они были заморожены. Мелко нарежьте чеснок и укроп. Хорошо промойте креветки и обсушите их. Посолите и поперчите креветки по вкусу, затем посыпьте измельчённым чесноком и укропом. Можно также добавить немного соевого соуса для большей ароматности. Установите микроволновую печь на режим готовки на максимальной мощности и разместите креветки на подходящей тарелке или в контейнере, предназначенном для использования в микроволновке. Готовьте креветки в течение 3 — 6 минут, периодически проверяя их на готовность. Они должны стать розовыми и упругими, без сырости. Когда креветки готовы, слейте жидкость, которая образовалась в процессе готовки, и подавайте на стол. Приятного аппетита!

С помощью микроволновой печи вы можете быстро и просто приготовить аппетитные креветки, которые будут нежными, сочными и полными ароматных специй.