Замораживаем клубнику правильно: как сохранить ягоды красивыми и не склеившимися

Как правильно замораживать клубнику, чтобы сохранить её форму

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Клубника — сладкая и ароматная ягода, любимая многими. Однако её сезон довольно короткий, поэтому многие предпочитают замораживать клубнику, чтобы сохранить её форму и использовать в будущем.

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Как правильно заморозить клубнику, чтобы она не потеряла своего вкуса и текстуры?

Очистка. Перед заморозкой клубнику следует тщательно промыть под холодной проточной водой. Берегите ягоды, не натирайте их сильно, чтобы сохранить их целостность. Не замачивайте клубнику, чтобы не сделать её вкус водянистым. После промывки аккуратно вытрите клубнику бумажными полотенцами и удалите зелёные верхушки. Если хотите, нарежьте ягоды на ломтики. Заморозка. Равномерно распределите клубнику на противне, покрытом пергаментной бумагой, соблюдая некоторое расстояние между ягодами. Поставьте противень с клубникой в морозильную камеру и оставьте на два часа или более. Это позволит ягодам замерзнуть отдельно друг от друга и избежать склеивания. Упаковка. После заморозки переложите отдельные ягоды в пакеты для замораживания, вытяните из них воздух и герметически закройте. Не забудьте отметить дату заморозки на пакете. Целые или нарезанные? Выбор зависит от того, как вы планируете использовать замороженную клубнику. Если вы хотите употреблять ягоды целиком или использовать их для декорации, заморозьте их в целом виде. Если форма не имеет значения, можно нарезать клубнику перед заморозкой. Текстура. Следует учитывать, что замороженная и впоследствии размороженная клубника будет немного мягче, чем свежая. Однако это незначительное изменение, особенно если вы собираетесь использовать ягоды для приготовления смузи или коктейлей.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете правильно заморозить клубнику, чтобы она сохраняла свою форму и свежий вкус. Таким образом, вы сможете наслаждаться клубничными лакомствами и десертами в любое время года.