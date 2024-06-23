Как можно оперативно вытащить косточки из вишни или черешни: пять лайфхаков

Пять предметов, при помощи которых можно быстро удалить из вишни и черешни косточку

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие из нас сталкиваются с ситуацией, когда необходимо приготовить варенье, компот или другой десерт с вишней или черешней, но присутствие косточек может испортить всю радость от употребления этих ягод. Никому не понравится наткнуться на твёрдую косточку в выпечке или пить компот с осторожностью, чтобы избежать попадания косточки.

Фото: commons.wikimedia.org. by А. Кабанов is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако удаление косточек из вишни и черешни может быть сделано быстро и легко. Вот пять полезных советов, которые помогут вам быстро удалить косточки:

Булавка. Используйте закругленный кончик булавки, чтобы "вытолкнуть" косточку из вишни или черешни, вставив его рядом с плодоножкой. Весь сок и мякоть останутся в целости и сохранности. Скрепка. Согните канцелярскую скрепку в форме буквы "S" и аккуратно извлеките косточку из ягоды. Шпилька. Женская шпилька для волос также может пригодиться. Вставьте её с закругленным концом в ягоду и вытяните косточку. Чайная ложка. Весьма простой и эффективный метод. Вставьте кончик чайной ложки в плодоножку и помогите косточке выйти из ягоды. Палочка. Используйте палочку для коктейлей или суши. Просто вставьте её конец в ягоду и выдавите косточку.

Эти лайфхаки помогут оперативно удалить косточки из вишни и черешни, не тронув при этом сочную мякоть. Теперь вы можете наслаждаться приготовлением вкусных десертов с этими ягодами без косточек.