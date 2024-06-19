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Сытный салат из баклажанов и чечевицы: удивите себя необычным вкусом

Салат из баклажанов и чечевицы: сытное блюдо

1:19
Еда

Чечевица и баклажаны — сытное, полезное и вкусное сочетание. После того, как вы попробуете этот салат, вы больше никогда не будете думать о чечевице как о пресной и скучной пище.

Салат из баклажанов и чечевицы: сытное блюдо
Фото: commons.wikimedia.org by Thamizhpparithi Maari is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 4 молодых баклажана, нарезанных кусочками
  • 1 небольшой зубчик чеснока, измельчённый
  • 2 чашки листьев шпината
  • 1,5 стакана отваренной чечевицы
  • 1 чашка помидоров черри
  • 1/2 стакана жареных кедровых орехов
  • 1/2 стакана нарезанной петрушки
  • 1/2 стакана греческого йогурта
  • 1/4 чайной ложки копчёной паприки
  • Оливковое масло
  • Сок половины лимона

Приготовление

  1. Разогрейте гриль. Смажьте ломтики баклажанов оливковым маслом. Выложите на противень вместе с помидорами. Готовьте 3–4 минуты. Уберите помидоры. Переверните ломтики баклажанов и жарьте на гриле 2–3 минуты. Отложите в сторону.
  2. Для приготовления заправки смешайте в небольшой миске чеснок, паприку, лимонный сок и йогурт.
  3. В другой миске смешайте баклажаны, помидоры, чечевицу, кедровые орехи, шпинат и петрушку. Разложите салат по тарелкам и полейте заправкой.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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