Сытный салат из баклажанов и чечевицы: удивите себя необычным вкусом

Салат из баклажанов и чечевицы: сытное блюдо

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Чечевица и баклажаны — сытное, полезное и вкусное сочетание. После того, как вы попробуете этот салат, вы больше никогда не будете думать о чечевице как о пресной и скучной пище.

Фото: commons.wikimedia.org by Thamizhpparithi Maari is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

4 молодых баклажана, нарезанных кусочками

1 небольшой зубчик чеснока, измельчённый

2 чашки листьев шпината

1,5 стакана отваренной чечевицы

1 чашка помидоров черри

1/2 стакана жареных кедровых орехов

1/2 стакана нарезанной петрушки

1/2 стакана греческого йогурта

1/4 чайной ложки копчёной паприки

Оливковое масло

Сок половины лимона

Приготовление