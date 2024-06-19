Сытный салат из баклажанов и чечевицы: удивите себя необычным вкусом

Чечевица и баклажаны — сытное, полезное и вкусное сочетание. После того, как вы попробуете этот салат, вы больше никогда не будете думать о чечевице как о пресной и скучной пище.
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Ингредиенты
4 молодых баклажана, нарезанных кусочками
1 небольшой зубчик чеснока, измельчённый
2 чашки листьев шпината
1,5 стакана отваренной чечевицы
1 чашка помидоров черри
1/2 стакана жареных кедровых орехов
1/2 стакана нарезанной петрушки
1/2 стакана греческого йогурта
1/4 чайной ложки копчёной паприки
Оливковое масло
Сок половины лимона
Приготовление
Разогрейте гриль. Смажьте ломтики баклажанов оливковым маслом. Выложите на противень вместе с помидорами. Готовьте 3–4 минуты. Уберите помидоры. Переверните ломтики баклажанов и жарьте на гриле 2–3 минуты. Отложите в сторону.
Для приготовления заправки смешайте в небольшой миске чеснок, паприку, лимонный сок и йогурт.
В другой миске смешайте баклажаны, помидоры, чечевицу, кедровые орехи, шпинат и петрушку. Разложите салат по тарелкам и полейте заправкой.