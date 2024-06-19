Мороженое с кардамоном: попробуйте это ароматное лакомство

Мороженое с кардамоном — это уникальное и ароматное лакомство, которое любят гурманы.
Фото: commons.wikimedia.org by ElinorD is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Это мороженое, приготовленное с использованием молока, сливок, сахара, кардамона, стручков ванили и яичного желтка, имеет сливочную текстуру. Вы можете подать его с фруктами по вашему выбору и украсить грецкими орехами.
Ингредиенты
2 стакана молока
Измельчённые стручки ванили
1/2 стакана сахара
2 стакана густых сливок
2 столовые ложки кардамона
4 яичных желтка
Для украшения
Поджаренные грецкие орехи
Приготовление
Нагрейте молоко, сливки, стручки ванили (включая семена) и кардамон в кастрюле на среднем огне. Снимите с огня и дайте остыть не менее 15 минут, чтобы вкус раскрылся. Процедите жидкость в миску через сито, чтобы удалить стручки ванили и кардамон.
Смешайте сахар и яичные желтки в небольшой миске. Медленно влейте небольшое количество горячей сливочной смеси в желтки и взбейте их. Готовьте на медленном огне, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет. Ещё раз процедите через мелкое сито и дайте остыть.
Переложите в контейнер. Накройте крышкой и заморозьте. Украсьте при подаче поджаренными грецкими орехами.