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Мороженое с кардамоном: попробуйте это ароматное лакомство

Как приготовить мороженое с кардамоном

1:25
Еда

Мороженое с кардамоном — это уникальное и ароматное лакомство, которое любят гурманы.

Как приготовить мороженое с кардамоном
Фото: commons.wikimedia.org by ElinorD is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это мороженое, приготовленное с использованием молока, сливок, сахара, кардамона, стручков ванили и яичного желтка, имеет сливочную текстуру. Вы можете подать его с фруктами по вашему выбору и украсить грецкими орехами.

Ингредиенты

  • 2 стакана молока
  • Измельчённые стручки ванили
  • 1/2 стакана сахара
  • 2 стакана густых сливок
  • 2 столовые ложки кардамона
  • 4 яичных желтка

Для украшения

  • Поджаренные грецкие орехи

Приготовление

  1. Нагрейте молоко, сливки, стручки ванили (включая семена) и кардамон в кастрюле на среднем огне. Снимите с огня и дайте остыть не менее 15 минут, чтобы вкус раскрылся. Процедите жидкость в миску через сито, чтобы удалить стручки ванили и кардамон.
  2. Смешайте сахар и яичные желтки в небольшой миске. Медленно влейте небольшое количество горячей сливочной смеси в желтки и взбейте их. Готовьте на медленном огне, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет. Ещё раз процедите через мелкое сито и дайте остыть.
  3. Переложите в контейнер. Накройте крышкой и заморозьте. Украсьте при подаче поджаренными грецкими орехами.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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