Мороженое с кардамоном: попробуйте это ароматное лакомство

Как приготовить мороженое с кардамоном

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Мороженое с кардамоном — это уникальное и ароматное лакомство, которое любят гурманы.

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Это мороженое, приготовленное с использованием молока, сливок, сахара, кардамона, стручков ванили и яичного желтка, имеет сливочную текстуру. Вы можете подать его с фруктами по вашему выбору и украсить грецкими орехами.

Ингредиенты

2 стакана молока

Измельчённые стручки ванили

1/2 стакана сахара

2 стакана густых сливок

2 столовые ложки кардамона

4 яичных желтка

Для украшения

Поджаренные грецкие орехи

Приготовление