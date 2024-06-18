Детей решили спасти от вредного напитка: депутат предлагает запретить рекламу энергетиков

В России хотят запретить рекламу энергетиков

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Депутат Сергей Колунов предложил запретить рекламировать в стране энергетики — с подобной инициативой, направленной на защиту подростков от вредного продукта, он намерен выступить в Госдуме. Об этом он лично сообщил интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

Фото: Openverse by Tambako the Jaguar is licensed under CC BY-ND 2.0

Напомним, что на днях в Госдуме в первом чтении одобрили законопроект, запрещающий продажу тонизирующих напитков детям. Закон вступит в силу с 1 сентября.

Колунов считает, что изменение рекламного законодательства создаст дополнительную защиту для неокрепших умов, чтобы у детей даже не возникало соблазнов.

Колунов отметил, что вред энергетиков очевиден. Они не лучшим образом влияют на нервную систему: у подростков может возникнуть раздражительность, мигрень, бессонница, даже возможны судороги.