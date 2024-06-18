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Детей решили спасти от вредного напитка: депутат предлагает запретить рекламу энергетиков

В России хотят запретить рекламу энергетиков

1:14
Еда

Депутат Сергей Колунов предложил запретить рекламировать в стране энергетики — с подобной инициативой, направленной на защиту подростков от вредного продукта, он намерен выступить в Госдуме. Об этом он лично сообщил интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

В России хотят запретить рекламу энергетиков
Фото: Openverse by Tambako the Jaguar is licensed under CC BY-ND 2.0

Напомним, что на днях в Госдуме в первом чтении одобрили законопроект, запрещающий продажу тонизирующих напитков детям. Закон вступит в силу с 1 сентября.

Колунов считает, что изменение рекламного законодательства создаст дополнительную защиту для неокрепших умов, чтобы у детей даже не возникало соблазнов.

Колунов отметил, что вред энергетиков очевиден. Они не лучшим образом влияют на нервную систему: у подростков может возникнуть раздражительность, мигрень, бессонница, даже возможны судороги.

"Нам необходимо не только запретить продажу таких напитков подросткам, но и ограничить рекламу этой продукции везде, где можно — ТВ, радио, газеты и журналы, социальные медиа. Чем меньше рекламы будет опубликовано, тем меньше подростков будет интересоваться такими напитками", — заявил депутат.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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