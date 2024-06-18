Заражённая черешня чуть было не попала в Россию из Киргизии: товар перехватили на границе

Из Киргизии в Россию хотели завезти заражённую черешню

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

В Россию из Киргизии пытались провезти черешню, заражённую азиатской ягодной дрозофилой. Образцы подозрительной ягоды были взяты для проведения экспертизы в лаборатории на фитосанитарном посту "Карасу" на казахстанско-киргизской границе, пишет EADaily.

Фото: pixabay.com by Hans Braxmeier is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По результатам заключения были подтверждены факты заражения ягоды карантинным объектом. Всего было выявлено в двух фурах 20 500 кг и 18 800 кг ягоды, которую везли в Россию.

Собственников продукции ждёт административный штраф в размере 20 МРП (минимальный расчетный показатель в Казахстане, 1 МРП — около 700 рублей). Товар был возвращён обратно в Киргизию.

Сообщается, что выявленная дрозофила (drozophila suzukii) относится к вредителям, она не угрожает жизни и здоровью человека, однако может нанести существенный урон сельскому хозяйству.