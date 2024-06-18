Заражённая черешня чуть было не попала в Россию из Киргизии: товар перехватили на границе

В Россию из Киргизии пытались провезти черешню, заражённую азиатской ягодной дрозофилой. Образцы подозрительной ягоды были взяты для проведения экспертизы в лаборатории на фитосанитарном посту "Карасу" на казахстанско-киргизской границе, пишет EADaily.
По результатам заключения были подтверждены факты заражения ягоды карантинным объектом. Всего было выявлено в двух фурах 20 500 кг и 18 800 кг ягоды, которую везли в Россию.
Собственников продукции ждёт административный штраф в размере 20 МРП (минимальный расчетный показатель в Казахстане, 1 МРП — около 700 рублей). Товар был возвращён обратно в Киргизию.
Сообщается, что выявленная дрозофила (drozophila suzukii) относится к вредителям, она не угрожает жизни и здоровью человека, однако может нанести существенный урон сельскому хозяйству.
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