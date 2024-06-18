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Колбасы, консервы, йогурт... Узнайте, какие продукты могут спровоцировать рак

Врач Киселёва рассказала, какие продукты могут спровоцировать онкологию

1:28
Еда

Сейчас практически нет в магазинах экологически чистых продуктов, отовсюду потребителей запугивают то антибиотиками, то гормонами. Однако есть особая категория продуктов, которые при частом употреблении могут выступить триггером опасного заболевания — рака. Какие продукты можно внести в чёрный список, рассказала сайту aif.ru врач-хирург, онколог, маммолог Алевтина Киселёва.

Врач Киселёва рассказала, какие продукты могут спровоцировать онкологию
Фото: Own work by MOs810 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

К категории опасных стоит отнести обработанные продукты, среди них:

  • колбасы,
  • сосиски,
  • консервы, —

они содержат разные вредные вещества, включая трансжиры, усилители вкуса и стабилизаторы, которые могут спровоцировать онкологическое заболевание. Не стоит увлекаться и фастфудом, в том числе картошкой фри.

В чёрном списке и алкоголь, ведь при его распаде образуется опасный канцероген — ацетальдегид, который может спровоцировать рак желудка.

Ожирение тоже один из факторов риска опасной болезни, поэтому стоит исключить из рациона сахар и простые углеводы.

Есть и скрытая "обработанная" пища, например, ароматизированные йогурты содержат модифицированный крахмал, ароматизаторы и другие добавки. Хлеб с добавками — тоже обработанный продукт. Растительное молоко, в котором есть эмульгаторы или искусственные подсластители, тоже попадает в категорию обработанных продуктов.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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