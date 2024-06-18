Как приготовить вкусно лосося: самое главное угадать с маринадом

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Филе лосося в йогуртовом маринаде: тает во рту

1:14
Еда

В этом рецепте для приготовления филе лосося используется маринад на основе йогурта. Поучается очень нежное и аппетитное блюдо. Подавайте с отварным рисом.

Филе лосося в йогуртовом маринаде: тает во рту
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 6 зубчиков чеснока, измельчённых
  • 4 филе лосося без кожи
  • 2 кусочка имбиря, измельчённых
  • 1 чашка йогурта без добавок
  • 2 столовые ложки кинзы, мелко нарезанной
  • 1 столовая ложка молотых семян кориандра
  • 1/2 столовой ложки кайенского перца
  • 1 чайная ложка молотого тмина
  • 1 чайная ложка соли
  • 1/4 чайной ложки молотой куркумы

Приготовление

В закрывающемся пластиковом пакете смешайте йогурт, кайенский перец, чеснок, имбирь, кинзу, молотый кориандр, тмин, соль и куркуму. Закройте пакет и встряхните, чтобы ингредиенты тщательно перемешались. Поместите филе лосося в пакет и встряхните. Оставьте филе лосося мариноваться на ночь. Достаньте филе лосося из пакета и стряхните излишки маринада. Запекайте в духовке или жарьте на сковороде по 5-7 минут с каждой стороны.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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