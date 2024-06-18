Как приготовить вкусно лосося: самое главное угадать с маринадом

Филе лосося в йогуртовом маринаде: тает во рту

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

В этом рецепте для приготовления филе лосося используется маринад на основе йогурта. Поучается очень нежное и аппетитное блюдо. Подавайте с отварным рисом.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

6 зубчиков чеснока, измельчённых

4 филе лосося без кожи

2 кусочка имбиря, измельчённых

1 чашка йогурта без добавок

2 столовые ложки кинзы, мелко нарезанной

1 столовая ложка молотых семян кориандра

1/2 столовой ложки кайенского перца

1 чайная ложка молотого тмина

1 чайная ложка соли

1/4 чайной ложки молотой куркумы

Приготовление

В закрывающемся пластиковом пакете смешайте йогурт, кайенский перец, чеснок, имбирь, кинзу, молотый кориандр, тмин, соль и куркуму. Закройте пакет и встряхните, чтобы ингредиенты тщательно перемешались. Поместите филе лосося в пакет и встряхните. Оставьте филе лосося мариноваться на ночь. Достаньте филе лосося из пакета и стряхните излишки маринада. Запекайте в духовке или жарьте на сковороде по 5-7 минут с каждой стороны.