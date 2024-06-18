Как приготовить вкусно лосося: самое главное угадать с маринадом

В этом рецепте для приготовления филе лосося используется маринад на основе йогурта. Поучается очень нежное и аппетитное блюдо. Подавайте с отварным рисом.
В закрывающемся пластиковом пакете смешайте йогурт, кайенский перец, чеснок, имбирь, кинзу, молотый кориандр, тмин, соль и куркуму. Закройте пакет и встряхните, чтобы ингредиенты тщательно перемешались. Поместите филе лосося в пакет и встряхните. Оставьте филе лосося мариноваться на ночь. Достаньте филе лосося из пакета и стряхните излишки маринада. Запекайте в духовке или жарьте на сковороде по 5-7 минут с каждой стороны.
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