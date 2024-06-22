Печём простой пирог с черешней: несложное тесто на молоке и сливочном масле

Простой пирог с черешней: рассыпчатое, мягкое тесто и сочные ягоды

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт простого пирога с черешней, который станет отличным летним лакомством для любителей сочных ягод.

Фото: commons.wikimedia.org by Alixeeeeee is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вам потребуются следующие ингредиенты:

170 г сливочного масла,

240 г сахара,

2 чайные ложки ванильного экстракта,

2 яйца,

240 г молока,

400 г муки,

1 столовая ложка разрыхлителя,

550 г черешни.

Для приготовления пирога следуйте инструкциям:

Смешайте сливочное масло, сахар и ванильный экстракт в миске, аккуратно взбивая до образования пышной массы. Постепенно добавьте яйца в смесь, продолжая взбивать. Затем влейте половину молока и половину муки, тщательно перемешивая, чтобы получить однородное тесто. Добавьте оставшееся молоко, муку и разрыхлитель, снова перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились и образовалось однородное тесто. Нагрейте духовку до 180 °C и подготовьте прямоугольную форму размером 20 × 30 см, покройте её пергаментной бумагой. Вылейте тесто в форму. Очистите черешню от косточек и выложите на тесто, аккуратно вдавливая ягоды. Поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте около 50-60 минут, пока пирог не приобретет золотистый цвет.

Выпеченный простой пирог с черешней можно посыпать измельчёнными орехами для добавления дополнительного вкуса. Подавайте пирог в любое время дня и наслаждайтесь его сочностью и ароматом черешни. Приятного аппетита!