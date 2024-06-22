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Печём простой пирог с черешней: несложное тесто на молоке и сливочном масле

Простой пирог с черешней: рассыпчатое, мягкое тесто и сочные ягоды

1:43
Еда

Предлагаем вам рецепт простого пирога с черешней, который станет отличным летним лакомством для любителей сочных ягод.

Простой пирог с черешней: рассыпчатое, мягкое тесто и сочные ягоды
Фото: commons.wikimedia.org by Alixeeeeee is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вам потребуются следующие ингредиенты:

  • 170 г сливочного масла,
  • 240 г сахара,
  • 2 чайные ложки ванильного экстракта,
  • 2 яйца,
  • 240 г молока,
  • 400 г муки,
  • 1 столовая ложка разрыхлителя,
  • 550 г черешни.

Для приготовления пирога следуйте инструкциям:

  1. Смешайте сливочное масло, сахар и ванильный экстракт в миске, аккуратно взбивая до образования пышной массы.
  2. Постепенно добавьте яйца в смесь, продолжая взбивать. Затем влейте половину молока и половину муки, тщательно перемешивая, чтобы получить однородное тесто.
  3. Добавьте оставшееся молоко, муку и разрыхлитель, снова перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились и образовалось однородное тесто.
  4. Нагрейте духовку до 180 °C и подготовьте прямоугольную форму размером 20 × 30 см, покройте её пергаментной бумагой. Вылейте тесто в форму.
  5. Очистите черешню от косточек и выложите на тесто, аккуратно вдавливая ягоды. Поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте около 50-60 минут, пока пирог не приобретет золотистый цвет.

Выпеченный простой пирог с черешней можно посыпать измельчёнными орехами для добавления дополнительного вкуса. Подавайте пирог в любое время дня и наслаждайтесь его сочностью и ароматом черешни. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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