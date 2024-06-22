Печём простой пирог с черешней: несложное тесто на молоке и сливочном масле

Предлагаем вам рецепт простого пирога с черешней, который станет отличным летним лакомством для любителей сочных ягод.
Фото: commons.wikimedia.org by Alixeeeeee is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Вам потребуются следующие ингредиенты:
170 г сливочного масла,
240 г сахара,
2 чайные ложки ванильного экстракта,
2 яйца,
240 г молока,
400 г муки,
1 столовая ложка разрыхлителя,
550 г черешни.
Для приготовления пирога следуйте инструкциям:
Смешайте сливочное масло, сахар и ванильный экстракт в миске, аккуратно взбивая до образования пышной массы.
Постепенно добавьте яйца в смесь, продолжая взбивать. Затем влейте половину молока и половину муки, тщательно перемешивая, чтобы получить однородное тесто.
Добавьте оставшееся молоко, муку и разрыхлитель, снова перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились и образовалось однородное тесто.
Нагрейте духовку до 180 °C и подготовьте прямоугольную форму размером 20 × 30 см, покройте её пергаментной бумагой. Вылейте тесто в форму.
Очистите черешню от косточек и выложите на тесто, аккуратно вдавливая ягоды. Поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте около 50-60 минут, пока пирог не приобретет золотистый цвет.
Выпеченный простой пирог с черешней можно посыпать измельчёнными орехами для добавления дополнительного вкуса. Подавайте пирог в любое время дня и наслаждайтесь его сочностью и ароматом черешни. Приятного аппетита!