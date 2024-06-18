Диетолог рассказала, на что обращать внимание при выборе качественного мороженого

Диетолог Писарева посоветовала выбирать мороженое с самым коротким составом

Диетолог Ирина Писарева в беседе с NewsInfo.Ru объяснила, на что следует обратить внимание при выборе мороженого, особенно в жаркое лето.

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Специалист подчеркнула важность чтения состава продукта. Одним из ключевых пунктов является наличие животного жира в составе мороженого. По мнению диетолога, мороженое с растительным жиром часто имеет более низкую стоимость, но также менее насыщенный и сливочный вкус.

Писарева также рекомендует обратить внимание на различные добавки в мороженом. Если они не являются натуральными, то стоит отказаться от такого продукта.

Она отмечает, что основным ингредиентом мороженого должны быть молоко или сливки. Важно обратить внимание на то, что молоко или сливки указываются в первую очередь в составе продукта. Диетолог подчеркивает, что чем короче состав мороженого, тем более качественным оно будет.

"На первом месте это главное в составе. Дальше смотрим, чем короче состав, тем качественнее будет данное мороженое", — сказала Писарева.

При выборе мороженого важно учитывать эти рекомендации, чтобы насладиться вкусом и качеством продукта в жаркое лето.