Вяленая черешня или вишня: пригодится зимой для выпечки, компотов и просто на перекус

Вяленая черешня или вишня: готовится в электросушилке или просто в духовке

2:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Зимой, когда свежих ягод и фруктов не так легко найти, вяленая вишня или черешня станут отличной альтернативой. Эти вяленые ягоды очень полезны и могут быть использованы для различных целей: в выпечке, компотах или просто как полезная закуска. Поэтому имеет смысл заранее приготовить запасы вяленой вишни или черешни для зимних дней.

Фото: pixabay.com by Hans Braxmeier is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вяленые ягоды и фрукты сохраняют питательные вещества, витамины и минералы, поэтому они идеальны для поддержания здорового образа жизни в течение зимы. Они также могут заменить дорогие покупные ягоды, такие как клюква или изюм, предоставляя вам все необходимые питательные вещества.

Ингредиенты:

2 кг вишни или черешни (можно и больше),

1 кг сахара,

сок половины лимона,

сок 1 апельсина,

2 ч. л. корицы,

сушилка для фруктов или духовка.

Приготовление

Для приготовления вяленой вишни или черешни, сначала нужно вымыть ягоды и удалить косточки. Затем ягоды заливаются сиропом, содержащим сок лимона, апельсина, сахар и различные специи и варятся 20 минут с того момента, как сироп закипит. После варки в сиропе до мягкости (в течение 20 минут), нужно позволить сиропу стечь, положив ягоды в сито. Ягоды размещаются на противне с пергаментом и высушиваются в духовке при низкой температуре (при 70-90 градусах в течение 45 минут) или в специальной электросушилке (в течение 12 часов при температуре 60 градусов). После процесса сушки, вяленую вишню или черешню нужно переложить в герметичные контейнеры или пакеты и хранить в прохладном и сухом месте, лучше всего в холодильнике, потому что в шкафу они могут заплесневеть.

При необходимости вы можете доставать ягоды и использовать их для приготовления вкусных десертов, выпечки или компотов. Вяленая вишня или черешня — это не только полезный и питательный продукт, но и возможность насладиться вкусом летних ягод в любое время года. Подготовьте запасы заранее и обеспечьте себе витаминами на протяжении всей зимы.