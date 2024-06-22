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Вяленая черешня или вишня: пригодится зимой для выпечки, компотов и просто на перекус

Вяленая черешня или вишня: готовится в электросушилке или просто в духовке

2:22
Еда

Зимой, когда свежих ягод и фруктов не так легко найти, вяленая вишня или черешня станут отличной альтернативой. Эти вяленые ягоды очень полезны и могут быть использованы для различных целей: в выпечке, компотах или просто как полезная закуска. Поэтому имеет смысл заранее приготовить запасы вяленой вишни или черешни для зимних дней.

Вяленая черешня или вишня: готовится в электросушилке или просто в духовке
Фото: pixabay.com by Hans Braxmeier is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вяленые ягоды и фрукты сохраняют питательные вещества, витамины и минералы, поэтому они идеальны для поддержания здорового образа жизни в течение зимы. Они также могут заменить дорогие покупные ягоды, такие как клюква или изюм, предоставляя вам все необходимые питательные вещества.

Ингредиенты:

  • 2 кг вишни или черешни (можно и больше),
  • 1 кг сахара,
  • сок половины лимона,
  • сок 1 апельсина,
  • 2 ч. л. корицы,
  • сушилка для фруктов или духовка.

Приготовление

  1. Для приготовления вяленой вишни или черешни, сначала нужно вымыть ягоды и удалить косточки.
  2. Затем ягоды заливаются сиропом, содержащим сок лимона, апельсина, сахар и различные специи и варятся 20 минут с того момента, как сироп закипит.
  3. После варки в сиропе до мягкости (в течение 20 минут), нужно позволить сиропу стечь, положив ягоды в сито.
  4. Ягоды размещаются на противне с пергаментом и высушиваются в духовке при низкой температуре (при 70-90 градусах в течение 45 минут) или в специальной электросушилке (в течение 12 часов при температуре 60 градусов).
  5. После процесса сушки, вяленую вишню или черешню нужно переложить в герметичные контейнеры или пакеты и хранить в прохладном и сухом месте, лучше всего в холодильнике, потому что в шкафу они могут заплесневеть.

При необходимости вы можете доставать ягоды и использовать их для приготовления вкусных десертов, выпечки или компотов. Вяленая вишня или черешня — это не только полезный и питательный продукт, но и возможность насладиться вкусом летних ягод в любое время года. Подготовьте запасы заранее и обеспечьте себе витаминами на протяжении всей зимы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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