Шеф-повар поделился лучшим рецептом маринада для шашлыка

По словам шеф-повара компании "Винегрет Анатолия Крюкова, лето — время, когда обычно готовят шашлыки. Он рассказал изданию Newsinfo.Ru, что при жаре свыше 25 градусов следует избегать маринадов на основе майонеза, кефира, сметаны и прочих кисломолочных продуктов, чтобы предотвратить размножение бактерий, которые могут привести к отравлению.
Оптимальным вариантом, по мнению эксперта, является классический советский маринад, состоящий из уксуса, лаврового листа, перца, горошка, соли и, возможно, минеральной воды. Желательно мариновать мясо вечером на 12-24 часа, чтобы оно стало более мягким и сочным в процессе жарки.
Для мягких видов мяса, таких как свиная шея, говяжья вырезка или корейка барашка, достаточно 6-12 часов. Если мясо жёстче, то лучше мариновать его подольше.
Чтобы предотвратить размножение бактерий, можно добавить немного уксусной эссенции. Также важно следить за температурой при жарке, поскольку не все бактерии погибают при обычной жарке.
"Когда я для семьи готовлю шашлык, я обычно использую минеральную воду, добавляю красный базилик, соль, перец, лавровый лист и добавляю немного абхазской аджики — это густая аджика, которая на основе хмели-сунели, кориандра, кинзы, чеснока, соли и небольшого количества растительного масла. Она должна быть сухой, плотной. И за счёт этого мясо маринуется так же быстро. Плюс острота специй не даёт размножаться бактериям. Шашлык получается мягким, сочным, нежным и пикантно вкусным. Это очень важно", — рассказал шеф-повар.
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