Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Рязани открыли стрельбу на территории одного из заводов
Deep Sky: в США число экстремальных пожаров выросло в 20 раз
В Россию прибыли 7-местные компактвэны Suzuki Ertiga по цене от 2,26 млн рублей
Правила выращивания и подкормки помидоров
Инфекционист Чепурнов рассказал о риске заражения геморрагической лихорадкой
Астролог Шустина перечислила самые стрессоустойчивые знаки зодиака
Украина вместо "житницы" Евросоюза стала его "выгребной ямой"
Вариофокальная зонная пластинка Френеля может менять фокусировку терагерцевого пучка
Эпидемиолог рассказала о технике мытья рук, которую используют врачи
Шеф-повар поделился лучшим рецептом маринада для шашлыка

Как приготовить идеальный шашлык: советы шеф-повара

1:52
Еда

По словам шеф-повара компании "Винегрет Анатолия Крюкова, лето — время, когда обычно готовят шашлыки. Он рассказал изданию Newsinfo.Ru, что при жаре свыше 25 градусов следует избегать маринадов на основе майонеза, кефира, сметаны и прочих кисломолочных продуктов, чтобы предотвратить размножение бактерий, которые могут привести к отравлению.

Как приготовить идеальный шашлык: советы шеф-повара
Фото: commons.wikimedia.org by Elena Chochkova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Оптимальным вариантом, по мнению эксперта, является классический советский маринад, состоящий из уксуса, лаврового листа, перца, горошка, соли и, возможно, минеральной воды. Желательно мариновать мясо вечером на 12-24 часа, чтобы оно стало более мягким и сочным в процессе жарки.

Для мягких видов мяса, таких как свиная шея, говяжья вырезка или корейка барашка, достаточно 6-12 часов. Если мясо жёстче, то лучше мариновать его подольше.

Чтобы предотвратить размножение бактерий, можно добавить немного уксусной эссенции. Также важно следить за температурой при жарке, поскольку не все бактерии погибают при обычной жарке.

"Когда я для семьи готовлю шашлык, я обычно использую минеральную воду, добавляю красный базилик, соль, перец, лавровый лист и добавляю немного абхазской аджики — это густая аджика, которая на основе хмели-сунели, кориандра, кинзы, чеснока, соли и небольшого количества растительного масла. Она должна быть сухой, плотной. И за счёт этого мясо маринуется так же быстро. Плюс острота специй не даёт размножаться бактериям. Шашлык получается мягким, сочным, нежным и пикантно вкусным. Это очень важно", — рассказал шеф-повар.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Завязей на томатах не сосчитаете: во время цветения подкормите кусты этим — мощный натуральный стимулятор

 С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.

 Как увеличить количество завязей на помидорах?
Актёр Станислав Садальский показал актрису Александру Захарову
Станислав Садальский показал дочь режиссёра Марка Захарова и сопроводил фото нецензурным словом
Муравьи гибнут моментально: заливаю этот раствор в муравейник — и вредителя нет, и плодородность земли растёт
Отличный продукт: подкармливайте им морковь — она будет хрустящей и сладкой
Украинские источники сигнализируют о наступлении решающих боёв за Покровск Любовь Степушова Как умирал герой суворовских походов генерал Милорадович Сергей Лебедев Природные афродизиаки действуют качественно и без "побочки" Дмитрий Плотников
Какими удобрениями подкормить томаты во время цветения: не все дачники знают
Паутинный кошмар на баклажанах: что делать, чтобы защитить урожай?
Китай начал отвечать ЕС за пошлины на электромобили
Китай начал отвечать ЕС за пошлины на электромобили
Последние материалы
Вариофокальная зонная пластинка Френеля может менять фокусировку терагерцевого пучка
Эпидемиолог рассказала о технике мытья рук, которую используют врачи
Как подкормить лук в июле: эффективные способы
Как приготовить классический медовик
Как умирал герой суворовских походов генерал Милорадович
Топ-3 самых красивых пород кошек
Генсек Союза профсоюзов России Евгений Куликов: в России забастовки невозможны
Bloomberg: Coca-Cola продолжает получать прибыль в России
Ветеринары ответили, какую пользу приносят домашние питомцы
Врач Гинзбург: при правильном употреблении кофе может продлить жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников