Шеф-повар поделился лучшим рецептом маринада для шашлыка

Как приготовить идеальный шашлык: советы шеф-повара

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

По словам шеф-повара компании "Винегрет Анатолия Крюкова, лето — время, когда обычно готовят шашлыки. Он рассказал изданию Newsinfo.Ru, что при жаре свыше 25 градусов следует избегать маринадов на основе майонеза, кефира, сметаны и прочих кисломолочных продуктов, чтобы предотвратить размножение бактерий, которые могут привести к отравлению.

Фото: commons.wikimedia.org by Elena Chochkova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Оптимальным вариантом, по мнению эксперта, является классический советский маринад, состоящий из уксуса, лаврового листа, перца, горошка, соли и, возможно, минеральной воды. Желательно мариновать мясо вечером на 12-24 часа, чтобы оно стало более мягким и сочным в процессе жарки.

Для мягких видов мяса, таких как свиная шея, говяжья вырезка или корейка барашка, достаточно 6-12 часов. Если мясо жёстче, то лучше мариновать его подольше.

Чтобы предотвратить размножение бактерий, можно добавить немного уксусной эссенции. Также важно следить за температурой при жарке, поскольку не все бактерии погибают при обычной жарке.