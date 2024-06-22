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Была ли треска в магазине заморожена несколько раз: обращаем внимание на два признака

Как понять, что треска в магазине была заморожена несколько раз?

1:25
Еда

Чтобы определить, была ли треска в магазине заморожена несколько раз, обратите внимание на несколько признаков.

Как понять, что треска в магазине была заморожена несколько раз?
Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapusnak foodiesfeed is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Внешний вид рыбы может подсказать о её качестве. Если треска выглядит темнее, чем обычно, и имеет неоднородность на шкуре, это может быть признаком повторной заморозки.
  2. Также обратите внимание на срез рыбы. Если спил имеет тёмный цвет и показывает пятна или повреждения, это может говорить о том, что треска прошла несколько циклов замораживания и размораживания.

Повторное замораживание трески может привести к потере её нежности и сочности. Рыба становится более сухой, безвкусной и жесткой. Если вы хотите быть уверенными в качестве трески, рекомендуется выбирать более крупные экземпляры, так как они обычно имеют более свежий вид и меньше подверглись повторной заморозке. Большую треску можно разделить на части и хранить в пластиковой обертке или вакуумной упаковке в морозилке. При необходимости, доставайте по порциям из морозильника и готовьте.

Запомните, что правильное хранение и приготовление рыбы помогут сохранить её вкусность и нежность. Если треска была заморожена несколько раз, она может потерять свои лучшие качества, поэтому стоит обращать внимание на качество продукта перед его покупкой.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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