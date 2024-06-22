Была ли треска в магазине заморожена несколько раз: обращаем внимание на два признака

Чтобы определить, была ли треска в магазине заморожена несколько раз, обратите внимание на несколько признаков.
Повторное замораживание трески может привести к потере её нежности и сочности. Рыба становится более сухой, безвкусной и жесткой. Если вы хотите быть уверенными в качестве трески, рекомендуется выбирать более крупные экземпляры, так как они обычно имеют более свежий вид и меньше подверглись повторной заморозке. Большую треску можно разделить на части и хранить в пластиковой обертке или вакуумной упаковке в морозилке. При необходимости, доставайте по порциям из морозильника и готовьте.
Запомните, что правильное хранение и приготовление рыбы помогут сохранить её вкусность и нежность. Если треска была заморожена несколько раз, она может потерять свои лучшие качества, поэтому стоит обращать внимание на качество продукта перед его покупкой.
Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости.