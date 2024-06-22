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Для чего промывать консервированную фасоль перед употреблением: называем две причины

Зачем промывать консервированную фасоль водой?

1:20
Еда

Фасоль — это пищевой продукт, богатый клетчаткой, белком, фолиевой кислотой, железом, магнием, калием и цинком.

Зачем промывать консервированную фасоль водой?
Фото: commons.wikimedia.org by Badagnani is licensed under GNU Free Documentation License

Однако важно отметить, что консервированная фасоль требует определённых манипуляций перед употреблением.

Консервированная фасоль может вызвать вздутие и метеоризм из-за своего высокого содержания сахара и газообразующих веществ. Для снижения потенциальных негативных эффектов, рекомендуется предварительно промыть фасоль перед употреблением. Это поможет удалить избыток газообразующего сахара, который может привести к накоплению газов в желудочно-кишечном тракте.

Кроме того, консервированная фасоль может содержать большое количество натрия, что может быть вредным для здоровья, особенно для тех, кто следит за уровнем потребления соли. Мытье фасоли перед употреблением может снизить содержание соли на значительное количество, до 40%.

Важно помнить, что консервированная фасоль всё же является питательным продуктом, и её можно включать в свой рацион с учетом вышеперечисленных факторов. Рекомендуется выбирать низкосолёные варианты или регулярно промывать фасоль перед употреблением для получения наибольших польз и снижения негативных эффектов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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