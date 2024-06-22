Готовим вареники с черешней: благодаря сладким ягодам их можно делать даже без сахара

Если вареники с вишней кажутся вам слишком кислыми, попробуйте использовать для начинки сладкую и ароматную черешню. Такой вариант придаст им приятный и сочный вкус.
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Рецепт рассчитан для 4 порций
Ингредиенты:
2 яйца,
200 мл молока,
0,5 чайной ложки соли,
450 г муки,
500 г черешни,
по желанию сахар.
Приготовление:
Венчиком взбейте яйца с молоком и солью. Просейте муку в миску и сделайте углубление в центре. Влейте в него смесь из яиц и молока. Постепенно замешивайте тесто до получения гладкой консистенции. При необходимости, добавьте немного больше или меньше муки.
Сформируйте тесто в шар, накройте плёнкой и оставьте на 20-30 минут. Удалите косточки из черешни.
Раскатайте тесто в тонкий пласт и вырежьте из него круги диаметром 8-10 см, используя стакан.
На каждую заготовку выложите 2-3 ягоды черешни в центре, затем сложите круг пополам и плотно защипните края. По желанию, посыпьте ягоды сахаром.
Опускайте небольшими порциями вареники в кипящую подсоленную воду. Дождитесь, пока они всплывут, и варите их 2-3 минуты.
Выньте вареники из воды и оставьте на дуршлаге или подсушите их на полотенце.
Повторяйте процесс с оставшимся тестом и начинкой.
Вареники можно подавать горячими или остывшими. Подавайте их сметаной или вареньем по вашему выбору. Приятного аппетита!