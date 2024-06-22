Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава ФПБК Виталий Бородин предложил признать Дмитрия Назарова и его жену иноагентами
Четвёртый сезон "Пацанов" стартовал с рекордным числом зрителей в истории сериала
Приморский край имеет высокий показатель продовольственной безопасности
Делимся советами насчёт прищипывания огурцов
Советы по нанесению автозагара, чтобы не испачкать одежду
Стало известно, что нужно знать перед тем, как завести собаку
Эксперты рассказали, как правильно ремонтировать сколы на кузове автомобиля
Россияне все чаще выбирают Китай в качестве места для отдыха
SciAdv: 40 млн лет назад в Антарктиде текла река длиной 1,5 тыс. километров
Готовим вареники с черешней: благодаря сладким ягодам их можно делать даже без сахара

Вареники с черешней: получаются ничуть не хуже, чем с вишней

1:44
Еда

Если вареники с вишней кажутся вам слишком кислыми, попробуйте использовать для начинки сладкую и ароматную черешню. Такой вариант придаст им приятный и сочный вкус.

Вареники с черешней: получаются ничуть не хуже, чем с вишней
Фото: commons.wikimedia.org by Rudolf Simon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Рецепт рассчитан для 4 порций

Ингредиенты:

  • 2 яйца,
  • 200 мл молока,
  • 0,5 чайной ложки соли,
  • 450 г муки,
  • 500 г черешни,
  • по желанию сахар.

Приготовление:

  1. Венчиком взбейте яйца с молоком и солью. Просейте муку в миску и сделайте углубление в центре. Влейте в него смесь из яиц и молока. Постепенно замешивайте тесто до получения гладкой консистенции. При необходимости, добавьте немного больше или меньше муки.
  2. Сформируйте тесто в шар, накройте плёнкой и оставьте на 20-30 минут. Удалите косточки из черешни.
  3. Раскатайте тесто в тонкий пласт и вырежьте из него круги диаметром 8-10 см, используя стакан.
  4. На каждую заготовку выложите 2-3 ягоды черешни в центре, затем сложите круг пополам и плотно защипните края. По желанию, посыпьте ягоды сахаром.
  5. Опускайте небольшими порциями вареники в кипящую подсоленную воду. Дождитесь, пока они всплывут, и варите их 2-3 минуты.
  6. Выньте вареники из воды и оставьте на дуршлаге или подсушите их на полотенце.
  7. Повторяйте процесс с оставшимся тестом и начинкой.

Вареники можно подавать горячими или остывшими. Подавайте их сметаной или вареньем по вашему выбору. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Не седина и не морщины: Фаина Раневская назвала два признака, по которым можно понять, что наступила старость

Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости.

Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости
Дмитрий Исхаков сфотографировал дочь Мию с черешней на ушах
Дмитрий Исхаков устроил дочери от Полины Гагариной фотосессию с черешней
Простые рекомендации по окучиванию для получения высоких урожаев
Кое-что в коробочке: сколько на самом деле стоило ожерелье из "Красотки"
Санитарная зона будет простираться в глубь Украины на 300 километров Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Механические методы борьбы с кротами - безопасный и простой способ избавления
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Рассказываем, почему огородникам не стоит выбрасывать кофейную гущу
Рассказываем, почему огородникам не стоит выбрасывать кофейную гущу
Последние материалы
Глава ФПБК Виталий Бородин предложил признать Дмитрия Назарова и его жену иноагентами
Четвёртый сезон "Пацанов" стартовал с рекордным числом зрителей в истории сериала
Приморский край имеет высокий показатель продовольственной безопасности
Делимся советами насчёт прищипывания огурцов
Советы по нанесению автозагара, чтобы не испачкать одежду
Стало известно, что нужно знать перед тем, как завести собаку
Эксперты рассказали, как правильно ремонтировать сколы на кузове автомобиля
Россияне все чаще выбирают Китай в качестве места для отдыха
SciAdv: 40 млн лет назад в Антарктиде текла река длиной 1,5 тыс. километров
Фильм "Бордерлендс" получил семейный возрастной рейтинг
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников