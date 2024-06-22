Готовим вареники с черешней: благодаря сладким ягодам их можно делать даже без сахара

Вареники с черешней: получаются ничуть не хуже, чем с вишней

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вареники с вишней кажутся вам слишком кислыми, попробуйте использовать для начинки сладкую и ароматную черешню. Такой вариант придаст им приятный и сочный вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by Rudolf Simon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Рецепт рассчитан для 4 порций

Ингредиенты:

2 яйца,

200 мл молока,

0,5 чайной ложки соли,

450 г муки,

500 г черешни,

по желанию сахар.

Приготовление:

Венчиком взбейте яйца с молоком и солью. Просейте муку в миску и сделайте углубление в центре. Влейте в него смесь из яиц и молока. Постепенно замешивайте тесто до получения гладкой консистенции. При необходимости, добавьте немного больше или меньше муки. Сформируйте тесто в шар, накройте плёнкой и оставьте на 20-30 минут. Удалите косточки из черешни. Раскатайте тесто в тонкий пласт и вырежьте из него круги диаметром 8-10 см, используя стакан. На каждую заготовку выложите 2-3 ягоды черешни в центре, затем сложите круг пополам и плотно защипните края. По желанию, посыпьте ягоды сахаром. Опускайте небольшими порциями вареники в кипящую подсоленную воду. Дождитесь, пока они всплывут, и варите их 2-3 минуты. Выньте вареники из воды и оставьте на дуршлаге или подсушите их на полотенце. Повторяйте процесс с оставшимся тестом и начинкой.

Вареники можно подавать горячими или остывшими. Подавайте их сметаной или вареньем по вашему выбору. Приятного аппетита!