Банановый хлеб с грецкими орехами: потрясающе вкусный десерт
Банановый хлеб с грецкими орехами: необыкновенная выпечка
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Предлагаем приготовить полезный хлеб — лёгкий и влажный, с естественной сладостью бананов и тёплой землистостью грецких орехов.
Фото: flickr.com by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
- 2 больших яйца
- 1,5 стакана пшеничной муки
- 1 чашка пюре из спелых бананов
- 1 стакан сахара
- 1/2 стакана поджаренных грецких орехов
- 1/2 стакана несолёного сливочного масла
- 1 чайная ложка пищевой соды
- 1/2 чайной ложки соли
Приготовление
- Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом.
- В среднюю миску просейте муку, соду и соль. Отложите в сторону.
- В другой миске взбейте яйца и ванильный экстракт.
- Миксером взбейте масло и сахар.
- Вылейте яичную смесь в масляную и перемешайте.
- Добавьте банановое пюре и ещё раз перемешайте.
- Добавьте мучную смесь, затем добавьте грецкие орехи. Переложите тесто в форму. Выпекайте 55 минут.
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