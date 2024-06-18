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Банановый хлеб с грецкими орехами: потрясающе вкусный десерт

Банановый хлеб с грецкими орехами: необыкновенная выпечка

1:06
Еда

Предлагаем приготовить полезный хлеб — лёгкий и влажный, с естественной сладостью бананов и тёплой землистостью грецких орехов.

Банановый хлеб с грецкими орехами: необыкновенная выпечка
Фото: flickr.com by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 2 больших яйца
  • 1,5 стакана пшеничной муки
  • 1 чашка пюре из спелых бананов
  • 1 стакан сахара
  • 1/2 стакана поджаренных грецких орехов
  • 1/2 стакана несолёного сливочного масла
  • 1 чайная ложка пищевой соды
  • 1/2 чайной ложки соли

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом.
  2. В среднюю миску просейте муку, соду и соль. Отложите в сторону.
  3. В другой миске взбейте яйца и ванильный экстракт.
  4. Миксером взбейте масло и сахар.
  5. Вылейте яичную смесь в масляную и перемешайте.
  6. Добавьте банановое пюре и ещё раз перемешайте.
  7. Добавьте мучную смесь, затем добавьте грецкие орехи. Переложите тесто в форму. Выпекайте 55 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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