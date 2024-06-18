Соус из жареной цветной капусты, чеснока и грецких орехов с розмарином

Соус из жареной цветной капусты и грецких орехов: к закуске

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот соус из жареной цветной капусты и грецких орехов хорошо сочетается с домашней выпечкой и печеньем. Вы также можете сочетать его с овощными палочками, чтобы получить лёгкую и ароматную закуску.

Фото: commons.wikimedia.org by Glane23 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

1 головка чеснока

4 чашки соцветий цветной капусты

1 стакан замоченных грецких орехов

1/2 стакана воды

1/4 стакана орехового масла

2 столовые ложки лимонного сока

4 чайные ложки оливкового масла

1 чайная ложка измельчённого розмарина

3/4 чайной ложки соли

Щепотка молотого чёрного перца

Поджаренные измельчённые грецкие орехи

Приготовление