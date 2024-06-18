Соус из жареной цветной капусты, чеснока и грецких орехов с розмарином

Этот соус из жареной цветной капусты и грецких орехов хорошо сочетается с домашней выпечкой и печеньем. Вы также можете сочетать его с овощными палочками, чтобы получить лёгкую и ароматную закуску.
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Ингредиенты
1 головка чеснока
4 чашки соцветий цветной капусты
1 стакан замоченных грецких орехов
1/2 стакана воды
1/4 стакана орехового масла
2 столовые ложки лимонного сока
4 чайные ложки оливкового масла
1 чайная ложка измельчённого розмарина
3/4 чайной ложки соли
Щепотка молотого чёрного перца
Поджаренные измельчённые грецкие орехи
Приготовление
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Выложите соцветия цветной капусты на противень и сбрызните оливковым маслом, посолите.
Отрежьте кончик головки чеснока, чтобы обнажить зубчики. Сбрызните маслом и посолите.
Заверните соцветия цветной капусты и чеснок в фольгу, запекайте 35–40 минут.
Очистите зубчики чеснока и положите их в кухонный комбайн вместе с цветной капустой.
Слейте воду с замоченных грецких орехов и добавьте их в кухонный комбайн.
Влейте 1/2 стакана воды, ореховое масло, сок лимона, добавьте розмарин и соль. Пюрируйте ингредиенты до получения однородной массы, при необходимости добавляя ещё воды. Перелейте соус в миску. Сверху посыпьте перцем и поджаренными грецкими орехами.