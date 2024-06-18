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Соус из жареной цветной капусты, чеснока и грецких орехов с розмарином

Соус из жареной цветной капусты и грецких орехов: к закуске

1:37
Еда

Этот соус из жареной цветной капусты и грецких орехов хорошо сочетается с домашней выпечкой и печеньем. Вы также можете сочетать его с овощными палочками, чтобы получить лёгкую и ароматную закуску.

Соус из жареной цветной капусты и грецких орехов: к закуске
Фото: commons.wikimedia.org by Glane23 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 1 головка чеснока
  • 4 чашки соцветий цветной капусты
  • 1 стакан замоченных грецких орехов
  • 1/2 стакана воды
  • 1/4 стакана орехового масла
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • 4 чайные ложки оливкового масла
  • 1 чайная ложка измельчённого розмарина
  • 3/4 чайной ложки соли
  • Щепотка молотого чёрного перца
  • Поджаренные измельчённые грецкие орехи

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Выложите соцветия цветной капусты на противень и сбрызните оливковым маслом, посолите.
  3. Отрежьте кончик головки чеснока, чтобы обнажить зубчики. Сбрызните маслом и посолите.
  4. Заверните соцветия цветной капусты и чеснок в фольгу, запекайте 35–40 минут.
  5. Очистите зубчики чеснока и положите их в кухонный комбайн вместе с цветной капустой.
  6. Слейте воду с замоченных грецких орехов и добавьте их в кухонный комбайн.
  7. Влейте 1/2 стакана воды, ореховое масло, сок лимона, добавьте розмарин и соль. Пюрируйте ингредиенты до получения однородной массы, при необходимости добавляя ещё воды. Перелейте соус в миску. Сверху посыпьте перцем и поджаренными грецкими орехами.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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