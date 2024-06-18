Кукурузный пирог к чаю для всей семьи: приготовить быстро и легко

Ароматный пирог из кукурузной муки: простой рецепт

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирог из кукурузной муки — это лёгкий и пышный бисквит, который очень легко приготовить. Насладитесь сладким пирогом с чашечкой капучино на завтрак.

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Ингредиенты

250 г кукурузной муки

4 чайные ложки разрыхлителя

50 мл молока

50 г пшеничной муки

4 яйца

100 г сахарной пудры

100 г сливочного масла

Приготовление