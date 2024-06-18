Кукурузный пирог к чаю для всей семьи: приготовить быстро и легко
Ароматный пирог из кукурузной муки: простой рецепт
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Пирог из кукурузной муки — это лёгкий и пышный бисквит, который очень легко приготовить. Насладитесь сладким пирогом с чашечкой капучино на завтрак.
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Ингредиенты
- 250 г кукурузной муки
- 4 чайные ложки разрыхлителя
- 50 мл молока
- 50 г пшеничной муки
- 4 яйца
- 100 г сахарной пудры
- 100 г сливочного масла
Приготовление
- Взбейте в миске масло и сахар, добавьте яйца и молоко.
- Просейте кукурузную муку, разрыхлитель и пшеничную муку в большую миску. Смешайте с влажной смесью. Следите, чтобы не осталось комочков.
- Возьмите противень и смажьте его сливочным маслом. Вылейте тесто на противень и выпекайте 60–70 минут при температуре 120 градусов.
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