Кукурузный пирог к чаю для всей семьи: приготовить быстро и легко

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Ароматный пирог из кукурузной муки: простой рецепт

0:54
Еда

Пирог из кукурузной муки — это лёгкий и пышный бисквит, который очень легко приготовить. Насладитесь сладким пирогом с чашечкой капучино на завтрак.

Ароматный пирог из кукурузной муки: простой рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 250 г кукурузной муки
  • 4 чайные ложки разрыхлителя
  • 50 мл молока
  • 50 г пшеничной муки
  • 4 яйца
  • 100 г сахарной пудры
  • 100 г сливочного масла

Приготовление

  1. Взбейте в миске масло и сахар, добавьте яйца и молоко.
  2. Просейте кукурузную муку, разрыхлитель и пшеничную муку в большую миску. Смешайте с влажной смесью. Следите, чтобы не осталось комочков.
  3. Возьмите противень и смажьте его сливочным маслом. Вылейте тесто на противень и выпекайте 60–70 минут при температуре 120 градусов. 
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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