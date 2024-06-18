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Ароматный медовик приготовить очень просто по этому рецепту

Как приготовить классический медовик

1:07
Еда

Медовый пирог — простой в приготовлении десерт, который готовится из мёда, муки и яиц. Этот восхитительный рецепт обязательно стоит взять на заметку всем любителям сладкого.

Как приготовить классический медовик
Фото: flickr.com by Johan Bryggare is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Если вы просто не можете устоять перед сладкими деликатесами, но в то же время заботитесь о своём здоровье, то этот пирог будет правильным выбором, поскольку в процессе приготовления не используется сахар.

Ингредиенты

  • 1 чашка мёда
  • 1/3 чайной ложки разрыхлителя
  • 1 столовая ложка сливочного масла
  • 1 стакан муки
  • 1 взбитое яйцо

Для украшения:

  • 1/2 стакана мёда
  • 1 чашка взбитых сливок

Приготовление

В миске взбейте мёд. Разогрейте духовку до 190 градусов. Добавьте яйца, муку и разрыхлитель и взбейте. Просейте муку, прежде чем добавлять её в смесь. Возьмите противень и смажьте его сливочным маслом. Вылейте смесь в противень и выпекайте пирог около 15 минут. При подаче можно украсить смесью взбитых сливок и мёда!

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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