Ароматный медовик приготовить очень просто по этому рецепту

Как приготовить классический медовик

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Медовый пирог — простой в приготовлении десерт, который готовится из мёда, муки и яиц. Этот восхитительный рецепт обязательно стоит взять на заметку всем любителям сладкого.

Фото: flickr.com by Johan Bryggare is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Если вы просто не можете устоять перед сладкими деликатесами, но в то же время заботитесь о своём здоровье, то этот пирог будет правильным выбором, поскольку в процессе приготовления не используется сахар.

Ингредиенты

1 чашка мёда

1/3 чайной ложки разрыхлителя

1 столовая ложка сливочного масла

1 стакан муки

1 взбитое яйцо

Для украшения:

1/2 стакана мёда

1 чашка взбитых сливок

Приготовление

В миске взбейте мёд. Разогрейте духовку до 190 градусов. Добавьте яйца, муку и разрыхлитель и взбейте. Просейте муку, прежде чем добавлять её в смесь. Возьмите противень и смажьте его сливочным маслом. Вылейте смесь в противень и выпекайте пирог около 15 минут. При подаче можно украсить смесью взбитых сливок и мёда!