Ароматный медовик приготовить очень просто по этому рецепту

Медовый пирог — простой в приготовлении десерт, который готовится из мёда, муки и яиц. Этот восхитительный рецепт обязательно стоит взять на заметку всем любителям сладкого.
Если вы просто не можете устоять перед сладкими деликатесами, но в то же время заботитесь о своём здоровье, то этот пирог будет правильным выбором, поскольку в процессе приготовления не используется сахар.
Для украшения:
В миске взбейте мёд. Разогрейте духовку до 190 градусов. Добавьте яйца, муку и разрыхлитель и взбейте. Просейте муку, прежде чем добавлять её в смесь. Возьмите противень и смажьте его сливочным маслом. Вылейте смесь в противень и выпекайте пирог около 15 минут. При подаче можно украсить смесью взбитых сливок и мёда!
С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.