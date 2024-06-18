Всего один бокал смузи с куркумой, манго и овсянкой укрепит здоровье сердца

Смузи с куркумой на кефире: для здоровья сердца

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Куркума — одна из самых мощных специй. Она богата витаминами и минералами, а также антиоксидантами. Куркума содержит калий и магний, необходимые для здоровья сердца. Также эта специя оказывает противовоспалительный эффект за счёт куркумина.

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Чаще всего куркуму добавляют в такие блюда, как карри и рагу, однако смузи станет идеальным вариантом насладиться всеми преимуществами куркумы для здоровья.

Ингредиенты

1 чашка кубиков манго (свежих или замороженных)

1/4 стакана овсянки

1/4 стакана греческого йогурта

1/2 чайной ложки имбиря

1/2 чайной ложки куркумы

1/4 стакана кефира

1/4 чайной ложки чёрного перца

4–5 кубиков льда

Мёд или кленовый сироп

Семена чиа или конопли

Приготовление

Смешайте все ингредиенты, кроме семян чиа и конопли, в блендере. Перелейте смузи в стакан. Посыпьте семенами чиа или конопли.