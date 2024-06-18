Всего один бокал смузи с куркумой, манго и овсянкой укрепит здоровье сердца

Куркума — одна из самых мощных специй. Она богата витаминами и минералами, а также антиоксидантами. Куркума содержит калий и магний, необходимые для здоровья сердца. Также эта специя оказывает противовоспалительный эффект за счёт куркумина.
Чаще всего куркуму добавляют в такие блюда, как карри и рагу, однако смузи станет идеальным вариантом насладиться всеми преимуществами куркумы для здоровья.
Смешайте все ингредиенты, кроме семян чиа и конопли, в блендере. Перелейте смузи в стакан. Посыпьте семенами чиа или конопли.
С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.