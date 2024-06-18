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Всего один бокал смузи с куркумой, манго и овсянкой укрепит здоровье сердца

Смузи с куркумой на кефире: для здоровья сердца

1:04
Еда

Куркума — одна из самых мощных специй. Она богата витаминами и минералами, а также антиоксидантами. Куркума содержит калий и магний, необходимые для здоровья сердца. Также эта специя оказывает противовоспалительный эффект за счёт куркумина. 

Смузи с куркумой на кефире: для здоровья сердца
Фото: commons.wikimedia.org by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Чаще всего куркуму добавляют в такие блюда, как карри и рагу, однако смузи станет идеальным вариантом насладиться всеми преимуществами куркумы для здоровья.

Ингредиенты

  • 1 чашка кубиков манго (свежих или замороженных)
  • 1/4 стакана овсянки
  • 1/4 стакана греческого йогурта
  • 1/2 чайной ложки имбиря
  • 1/2 чайной ложки куркумы
  • 1/4 стакана кефира
  • 1/4 чайной ложки чёрного перца
  • 4–5 кубиков льда
  • Мёд или кленовый сироп
  • Семена чиа или конопли

Приготовление

Смешайте все ингредиенты, кроме семян чиа и конопли, в блендере. Перелейте смузи в стакан. Посыпьте семенами чиа или конопли.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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