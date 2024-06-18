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Шот для иммунитета: диетолог учит правильно пить этот напиток

Шот для иммунитета: узнайте, как употреблять

1:26
Еда

Витаминные шоты для укрепления иммунитета стали довольно популярными в последнее время, они есть в продаже в магазинах здорового питания, их научились готовить и дома. Обычно этот напиток употребляют натощак, якобы так он эффективнее действует. Оказывается, так делать нельзя. 

Шот для иммунитета: узнайте, как употреблять
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Диетолог Даниэла Мейра из Mais Você рассказывает, что шоты можно пить только после еды. Также с шотами стоит быть осторожнее тем, у кого повышенная кислотность или, например, рефлюкс.

Как защитить желудок и получить пользу от шота:

  • пить во время еды, а не на голодный желудок (лучше сочетать с продуктами, богатыми клетчаткой и белком, например, овсянка, йогурт),
  • разбавлять водой или ромашковым чаем,
  • добавлять ингредиенты, которые помогут защитить слизистую оболочку желудка, например, немного сока алоэ вера, который обладает успокаивающими свойствами и помогает уменьшить раздражение.

Шот для иммунитета

Ингредиенты

  • Лимонный сок
  • Сок половины апельсина
  • Половина чайной ложки тёртого свежего имбиря (или щепотка молотого имбиря)
  • Половина чайной ложки порошка куркумы
  • Щепотка чёрного перца
  • 1 чайная ложка мёда
  • Полстакана тёплой воды (или настоя ромашки)

Приготовление

Смешайте все ингредиенты и пейте.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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