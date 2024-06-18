Шот для иммунитета: диетолог учит правильно пить этот напиток

Шот для иммунитета: узнайте, как употреблять

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Витаминные шоты для укрепления иммунитета стали довольно популярными в последнее время, они есть в продаже в магазинах здорового питания, их научились готовить и дома. Обычно этот напиток употребляют натощак, якобы так он эффективнее действует. Оказывается, так делать нельзя.

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Диетолог Даниэла Мейра из Mais Você рассказывает, что шоты можно пить только после еды. Также с шотами стоит быть осторожнее тем, у кого повышенная кислотность или, например, рефлюкс.

Как защитить желудок и получить пользу от шота:

пить во время еды, а не на голодный желудок (лучше сочетать с продуктами, богатыми клетчаткой и белком, например, овсянка, йогурт),

разбавлять водой или ромашковым чаем,

добавлять ингредиенты, которые помогут защитить слизистую оболочку желудка, например, немного сока алоэ вера, который обладает успокаивающими свойствами и помогает уменьшить раздражение.

Шот для иммунитета

Ингредиенты

Лимонный сок

Сок половины апельсина

Половина чайной ложки тёртого свежего имбиря (или щепотка молотого имбиря)

Половина чайной ложки порошка куркумы

Щепотка чёрного перца

1 чайная ложка мёда

Полстакана тёплой воды (или настоя ромашки)

Приготовление

Смешайте все ингредиенты и пейте.