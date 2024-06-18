Готовим дома красивый кокосовый пирог со сливочной глазурью и ягодами

Как приготовить кокосовый пирог

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот восхитительный десерт готовится из таких ингредиентов, как кокосовое молоко, яйца и мука. Это самый простой рецепт пирога, вы с лёгкостью его приготовите дома. Вам просто нужно смешать все ингредиенты и выполнить несколько простых шагов, описанных ниже.

Фото: commons.wikimedia.org by Toby Oxborrow is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

1 чашка тёртого кокоса

3 яйца

1 чайная ложка разрыхлителя

1/2 стакана кокосового молока

1 стакан муки

1/2 стакана сахарной пудры

1/2 стакана несолёного сливочного масла

1/2 стакана сгущённого молока

1 чашка кокосовой стружки

5 ягод ежевики

1/2 стакана взбитых сливок

Горсть замороженной или свежей вишни

Приготовление