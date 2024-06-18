Готовим дома красивый кокосовый пирог со сливочной глазурью и ягодами

Этот восхитительный десерт готовится из таких ингредиентов, как кокосовое молоко, яйца и мука. Это самый простой рецепт пирога, вы с лёгкостью его приготовите дома. Вам просто нужно смешать все ингредиенты и выполнить несколько простых шагов, описанных ниже.
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Ингредиенты
1 чашка тёртого кокоса
3 яйца
1 чайная ложка разрыхлителя
1/2 стакана кокосового молока
1 стакан муки
1/2 стакана сахарной пудры
1/2 стакана несолёного сливочного масла
1/2 стакана сгущённого молока
1 чашка кокосовой стружки
5 ягод ежевики
1/2 стакана взбитых сливок
Горсть замороженной или свежей вишни
Приготовление
Взбейте сахар и масло. Затем добавьте яйца и взбейте тесто до появления пены.
Добавьте муку, разрыхлитель и кокосовое молоко и перемешайте. В конце добавьте тёртый кокос и хорошо перемешайте.
Разогрейте духовку до 175 градусов. Возьмите противень и смажьте его оставшимся сливочным маслом. Вылейте смесь в противень и выпекайте около 20-30 минут. В миске смешайте сгущёнку и свежие сливки, нанесите глазурь на приготовленный пирог, посыпьте сверху кокосовой стружкой, а также украсьте вишней и ежевикой.