Готовим дома красивый кокосовый пирог со сливочной глазурью и ягодами

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Как приготовить кокосовый пирог

1:28
Еда

Этот восхитительный десерт готовится из таких ингредиентов, как кокосовое молоко, яйца и мука. Это самый простой рецепт пирога, вы с лёгкостью его приготовите дома. Вам просто нужно смешать все ингредиенты и выполнить несколько простых шагов, описанных ниже. 

Как приготовить кокосовый пирог
Фото: commons.wikimedia.org by Toby Oxborrow is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 чашка тёртого кокоса
  • 3 яйца
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 1/2 стакана кокосового молока
  • 1 стакан муки
  • 1/2 стакана сахарной пудры
  • 1/2 стакана несолёного сливочного масла
  • 1/2 стакана сгущённого молока
  • 1 чашка кокосовой стружки
  • 5 ягод ежевики
  • 1/2 стакана взбитых сливок
  • Горсть замороженной или свежей вишни

Приготовление

  1. Взбейте сахар и масло. Затем добавьте яйца и взбейте тесто до появления пены.
  2. Добавьте муку, разрыхлитель и кокосовое молоко и перемешайте. В конце добавьте тёртый кокос и хорошо перемешайте.
  3. Разогрейте духовку до 175 градусов. Возьмите противень и смажьте его оставшимся сливочным маслом. Вылейте смесь в противень и выпекайте около 20-30 минут. В миске смешайте сгущёнку и свежие сливки, нанесите глазурь на приготовленный пирог, посыпьте сверху кокосовой стружкой, а также украсьте вишней и ежевикой.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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