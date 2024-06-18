Яичный омлет с морскими водорослями: необычный завтрак

Яичный омлет с морскими водорослями: оригинальный рецепт

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот необычный омлет с морскими водорослями, который готовится всего из пяти ингредиентов, должен быть достаточно сытным для завтрака.

Фото: flickr.com by Andres Rodriguez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В морских водорослях содержится много кальция, йода, витаминов и минералов. Водоросли полезны для щитовидки, способствуют очищению крови, улучшают метаболизм.

Ингредиенты

5 больших яиц

Сушёные морские водоросли

1 столовая ложка мирина (сладкое рисовое вино)

1/4 чайной ложки мелкой морской соли

Оливковое масло

Приготовление