Яичный омлет с морскими водорослями: необычный завтрак
Яичный омлет с морскими водорослями: оригинальный рецепт
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Этот необычный омлет с морскими водорослями, который готовится всего из пяти ингредиентов, должен быть достаточно сытным для завтрака.
Фото: flickr.com by Andres Rodriguez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
В морских водорослях содержится много кальция, йода, витаминов и минералов. Водоросли полезны для щитовидки, способствуют очищению крови, улучшают метаболизм.
Ингредиенты
- 5 больших яиц
- Сушёные морские водоросли
- 1 столовая ложка мирина (сладкое рисовое вино)
- 1/4 чайной ложки мелкой морской соли
- Оливковое масло
Приготовление
- В миске взбейте яйца. Добавьте мирин и соль. Разрежьте сушёные листы морских водорослей пополам.
- Нагрейте масло в сковороде на средне-слабом огне. Вылейте на сковороду немного яичной смеси. Положите в середину лист водорослей. С помощью лопаточки сложите края к середине, чтобы получился рулет.
- Повторите процесс, чтобы сделать больше роллов.
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