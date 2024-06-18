Тыквенный крем-суп с шафраном и апельсиновой цедрой: улучшает пищеварение

Этот крем-суп из тыквы — вкусный и полезный. Он сочетает в себе характерный землистый вкус шафрана и терпкую апельсиновую цедру.
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Тыква придаёт супу естественную сладость, а содержание в ней витаминов А и С помогает улучшить здоровье глаз. Клетчатка тыквы также улучшает пищеварение и регулирует уровень сахара в крови, а бета-каротин обладает противовоспалительными свойствами и омолаживает кожу.
Ингредиенты
Тыква
1 литр овощного бульона
Кинза
1/4 стакана оливкового масла
2 луковицы
1/4 чайной ложки шафрана
1 апельсин, очищенный от цедры
Соль и чёрный перец по вкусу
Поджаренные тыквенные семечки
2 чайные ложки кленового сиропа
1/4 чайной ложки измельчённых хлопьев красного перца
Приготовление
Разогрейте духовку до 190 градусов.
Смешайте тыквенные семечки с кленовым сиропом, красным перцем, посолите и хорошо перемешайте.
Разложите семечки на небольшой противень, застеленный пергаментом. Поджарьте 15 минут.
В большой миске смешайте масло, лук и тыкву. Добавьте 3/4 чайной ложки соли и немного перца. Хорошо перемешайте и переложите на большой противень, застеленный пергаментом.
Запекайте смесь тыквы и лука 25 минут.
Налейте овощной бульон в кастрюлю, добавьте апельсиновую цедру, шафран, 1/2 чайной ложки соли и небольшое количество перца.
Доведите бульон до кипения на сильном огне. Затем добавьте в кастрюлю обжаренную тыкву и лук с маслом из противня. Хорошо перемешайте, затем убавьте огонь до среднего и варите пять минут. Взбейте суп блендером, посыпав поджаренными тыквенными семечками и кинзой.