Тыквенный крем-суп с шафраном и апельсиновой цедрой: улучшает пищеварение

Готовим тыквенный крем-суп с шафраном

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот крем-суп из тыквы — вкусный и полезный. Он сочетает в себе характерный землистый вкус шафрана и терпкую апельсиновую цедру.

Фото: commons.wikimedia.org by Laia Gil is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Тыква придаёт супу естественную сладость, а содержание в ней витаминов А и С помогает улучшить здоровье глаз. Клетчатка тыквы также улучшает пищеварение и регулирует уровень сахара в крови, а бета-каротин обладает противовоспалительными свойствами и омолаживает кожу.

Ингредиенты

Тыква

1 литр овощного бульона

Кинза

1/4 стакана оливкового масла

2 луковицы

1/4 чайной ложки шафрана

1 апельсин, очищенный от цедры

Соль и чёрный перец по вкусу

Поджаренные тыквенные семечки

2 чайные ложки кленового сиропа

1/4 чайной ложки измельчённых хлопьев красного перца

Приготовление