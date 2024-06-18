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Тыквенный крем-суп с шафраном и апельсиновой цедрой: улучшает пищеварение

Готовим тыквенный крем-суп с шафраном

1:58
Еда

Этот крем-суп из тыквы — вкусный и полезный. Он сочетает в себе характерный землистый вкус шафрана и терпкую апельсиновую цедру.

Готовим тыквенный крем-суп с шафраном
Фото: commons.wikimedia.org by Laia Gil is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Тыква придаёт супу естественную сладость, а содержание в ней витаминов А и С помогает улучшить здоровье глаз. Клетчатка тыквы также улучшает пищеварение и регулирует уровень сахара в крови, а бета-каротин обладает противовоспалительными свойствами и омолаживает кожу.

Ингредиенты

  • Тыква
  • 1 литр овощного бульона
  • Кинза
  • 1/4 стакана оливкового масла
  • 2 луковицы
  • 1/4 чайной ложки шафрана
  • 1 апельсин, очищенный от цедры
  • Соль и чёрный перец по вкусу
  • Поджаренные тыквенные семечки
  • 2 чайные ложки кленового сиропа
  • 1/4 чайной ложки измельчённых хлопьев красного перца

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 190 градусов.
  2. Смешайте тыквенные семечки с кленовым сиропом, красным перцем, посолите и хорошо перемешайте. 
  3. Разложите семечки на небольшой противень, застеленный пергаментом. Поджарьте 15 минут.
  4. В большой миске смешайте масло, лук и тыкву. Добавьте 3/4 чайной ложки соли и немного перца. Хорошо перемешайте и переложите на большой противень, застеленный пергаментом.
  5. Запекайте смесь тыквы и лука 25 минут.
  6. Налейте овощной бульон в кастрюлю, добавьте апельсиновую цедру, шафран, 1/2 чайной ложки соли и небольшое количество перца.
  7. Доведите бульон до кипения на сильном огне. Затем добавьте в кастрюлю обжаренную тыкву и лук с маслом из противня. Хорошо перемешайте, затем убавьте огонь до среднего и варите пять минут. Взбейте суп блендером, посыпав поджаренными тыквенными семечками и кинзой.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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