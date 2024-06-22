Варенье-пятиминутка из клубники: количество подходов вы регулируете сами

Клубничное варенье-пятиминутка с целыми ягодами: чистое ягодное наслаждение

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Клубничное варенье-пятиминутка с целыми ягодами — это быстрый и простой способ приготовить варенье, которое остается сочным и с аккуратными целыми ягодами.

Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

клубника — 1 кг,

сахар — 1 кг.

Приготовление

Положите 500 г клубники в кастрюлю и посыпьте сверху 500 г сахара. Затем добавьте еще столько же клубники и сахара сверху. Оставьте на 4-5 часов при комнатной температуре, чтобы ягоды выделили сок. Поставьте кастрюлю на слабый огонь и доведите до кипения. Во время варки клубника выделит ещё больше сока. Варите варенье 5 минут. Снимите кастрюлю с огня и оставьте до полного остывания. После полного остывания снова прокипятите варенье в течение 5 минут и остудите. Повторите этот процесс варки несколько раз, по желанию, чтобы сироп стал погуще.

Таким образом, вы получите клубничное варенье с целыми ягодами и сочным сиропом. Вы можете использовать его для запекания пирогов, намазывания на хлеб или добавления в йогурт, творог или молочную кашу. Приятного аппетита!