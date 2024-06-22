Ягодный чай: особенно вкусен, когда готовится из разных видов ягод

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Ягодный чай: полезный, душистый, и совсем без привычной заварки

1:58
Еда

Ягодный чай — это освежающий и полезный напиток, который можно сервировать с десертами, наслаждаться его упоительным ароматом в одиночестве или с друзьями и близкими. Чтобы приготовить этот чай, вам понадобятся различные виды ягод, вода и подсластитель по вкусу. Заварка для этого рецепта не нужна!

Ягодный чай: полезный, душистый, и совсем без привычной заварки
Фото: commons.wikimedia.org by Garry Knight is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для его приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:

  • 2 столовые ложки черники,
  • 2 столовые ложки голубики,
  • 2 столовые ложки клубники,
  • 2 столовые ложки земляники,
  • 500 мл воды,
  • мёд или сахар по вкусу.

Приготовление

  1. Отмерьте две столовые ложки каждой ягоды — черники, голубики, клубники, земляники — и поместите их в чашку или ступку.
  2. Разомните ягоды, чтобы получить кашицу.
  3. Переложите ягодную кашицу в чайник.
  4. Добавьте в чайник воду и подсластитель по вкусу, например, мёд или сахар.
  5. Тщательно перемешайте содержимое чайника.
  6. Закройте чайник крышкой и дайте напитку настояться. Для наилучшего результата рекомендуется настаивать не менее 10 минут.
  7. Перед подачей чая вы можете добавить еще подсластителя, если требуется, чтобы добиться нужной сладости.

Примечание: Вы можете использовать свежие, замороженные или сушёные ягоды для приготовления этого чая. Но помните, что если вы используете сушёные ягоды, необходимо использовать меньшее количество — две чайные ложки каждого вида ягоды.

Вы также можете добавить сушёные листья ягодных кустарников для придания чаю более насыщенного аромата и вкуса.

Наслаждайтесь ягодным чаем вместе с десертами или просто наслаждайтесь им самостоятельно в уютной обстановке. Этот освежающий напиток прекрасно подходит для вас и вашего здоровья.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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