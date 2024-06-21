Уменьшаем кислинку в блюдах из щавеля: четыре полезных способа

Что делать, чтобы в блюдах из щавеля было меньше кислоты?

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Для того чтобы снизить кислинку в щавеле, можно применить один из нескольких полезных и проверенных методов, о которых мы вам сейчас расскажем.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Используйте мягкую заправку. Одним из способов смягчить кислый вкус щавеля является замена кислых соусов, таких как соусы на основе уксуса или лимонной кислоты, на более мягкие варианты. Например, можно добавить в салат сметану или йогурт, чтобы снизить кислинку и придать ему более нежный вкус. Комбинируйте с щавелем другие овощи. Чтобы сгладить кислинку щавеля, можно добавить к нему другие овощи, которые имеют более нейтральный или сладковатый вкус. Например, можно смешать его с шпинатом, мангольдом, картофелем или сладким перцем. Это поможет сбалансировать кислотность щавеля и создать более приятный вкус. Используйте метод бланшировки. Быстрое обработка щавеля кипятком поможет снизить его кислотность и сделает его более мягким. Просто опустите листья щавеля на 30-60 секунд в кипящую подсоленную воду, а затем переложите их в холодную воду или лед для остановки процесса приготовления. Выбирайте правильную посуду. Кислоты, содержащиеся в щавеле, могут повредить посуду, особенно из чугуна или алюминия. Поэтому рекомендуется использовать посуду из нержавеющей стали или эмалированную и избегать длительного пребывания щавеля в контакте с посудой.

Следуя этим советам, вы сможете насладиться щавелевыми блюдами, снизив их кислинку и достигнув более приятного и сбалансированного вкуса.