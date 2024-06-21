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Гастроэнтеролог перечислила продукты, которые могут спровоцировать неприятный запах тела

Heilpraxisnet.de: из-за каких продуктов тело может начать неприятно пахнуть?

2:12
Еда

Доктор гастроэнтерологии Кристин Ли известной Кливлендской клиники объяснила, как различные продукты могут влиять на запах тела после их употребления. Специалиста цитирует немецкое издание Heilpraxisnet.de.

Heilpraxisnet.de: из-за каких продуктов тело может начать неприятно пахнуть?
Фото: Flickr by Aqua Mechanical is licensed under CC BY 2.0
  1. Специи, такие как карри, тмин и пажитник, содержат летучие соединения, которые могут впитываться в кровоток и выделяться через потовые железы, вызывая неприятный запах. Также они могут прилипать к коже, волосам и одежде.
  2. Чеснок и лук также являются известными причинами неприятного запаха изо рта. Они могут увеличивать обмен веществ, температуру тела и потоотделение, что приводит к неприятному запаху. Кроме того, бактерии на коже могут смешиваться с потом, вызывая еще более сильный запах.
  3. Красное мясо содержит белки, которые могут выделяться через пот. Когда эти белки сочетаются с кожными бактериями, запах усиливается.
  4. Крестоцветные овощи, такие как брокколи, капуста и цветная капуста, содержат серную кислоту, которая обладает способностью вызывать неприятный запах, особенно когда они перевариваются и выделяются через пот или дыхание.
  5. Спаржа может оказывать воздействие на запах мочи. Когда аспарагиновая кислота, содержащаяся в ней, переваривается, она превращается в серную кислоту, придавая моче сильный запах.
  6. Алкоголь также может вызывать неприятный запах, так как он превращается в уксусную кислоту, которая выделяется через поры кожи и дыхание.

У некоторых людей есть генетическая предрасположенность к неприятному запаху из-за употребления определенных продуктов. Но каждый организм индивидуален, следовательно, реакция на продукты может меняться у разных людей.

Если вас беспокоит запах вашего тела, стоит пересмотреть свою диету и уменьшить употребление продуктов, вызывающих неприятный запах. Если проблема сохраняется, рекомендуется обратиться к врачу для проверки наличия каких-либо основных заболеваний.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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