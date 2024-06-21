Гастроэнтеролог перечислила продукты, которые могут спровоцировать неприятный запах тела

Heilpraxisnet.de: из-за каких продуктов тело может начать неприятно пахнуть?

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Доктор гастроэнтерологии Кристин Ли известной Кливлендской клиники объяснила, как различные продукты могут влиять на запах тела после их употребления. Специалиста цитирует немецкое издание Heilpraxisnet.de.

Фото: Flickr by Aqua Mechanical is licensed under CC BY 2.0

Специи, такие как карри, тмин и пажитник, содержат летучие соединения, которые могут впитываться в кровоток и выделяться через потовые железы, вызывая неприятный запах. Также они могут прилипать к коже, волосам и одежде. Чеснок и лук также являются известными причинами неприятного запаха изо рта. Они могут увеличивать обмен веществ, температуру тела и потоотделение, что приводит к неприятному запаху. Кроме того, бактерии на коже могут смешиваться с потом, вызывая еще более сильный запах. Красное мясо содержит белки, которые могут выделяться через пот. Когда эти белки сочетаются с кожными бактериями, запах усиливается. Крестоцветные овощи, такие как брокколи, капуста и цветная капуста, содержат серную кислоту, которая обладает способностью вызывать неприятный запах, особенно когда они перевариваются и выделяются через пот или дыхание. Спаржа может оказывать воздействие на запах мочи. Когда аспарагиновая кислота, содержащаяся в ней, переваривается, она превращается в серную кислоту, придавая моче сильный запах. Алкоголь также может вызывать неприятный запах, так как он превращается в уксусную кислоту, которая выделяется через поры кожи и дыхание.

У некоторых людей есть генетическая предрасположенность к неприятному запаху из-за употребления определенных продуктов. Но каждый организм индивидуален, следовательно, реакция на продукты может меняться у разных людей.

Если вас беспокоит запах вашего тела, стоит пересмотреть свою диету и уменьшить употребление продуктов, вызывающих неприятный запах. Если проблема сохраняется, рекомендуется обратиться к врачу для проверки наличия каких-либо основных заболеваний.