Как вкусно приготовить шампиньоны на сковороде

Жареные шампиньоны: низкокалорийное блюдо

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

В этом грибном гарнире содержится менее 60 калорий на порцию! Вы можете есть эти грибы как самостоятельное блюдо или использовать как подливу к блюдам из курицы, свинины или рыбы.

Фото: commons.wikimedia. org by FASTILY is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

500 г шампиньонов, нарезанных

1,5 столовые ложки измельчённого чеснока

1 столовая ложка мелко натёртой цедры лимона

1 столовая ложка несолёного сливочного масла

Чёрный перец и соль

Приготовление

В сковороде нагрейте сливочное масло на средне-сильном огне. Добавьте грибы и посыпьте цедрой лимона. Готовьте 2 минуты. Посолите и поперчите. Готовьте ещё 4–5 минут. Украсьте луком и подавайте.