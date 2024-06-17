Как вкусно приготовить шампиньоны на сковороде

В этом грибном гарнире содержится менее 60 калорий на порцию! Вы можете есть эти грибы как самостоятельное блюдо или использовать как подливу к блюдам из курицы, свинины или рыбы.
В сковороде нагрейте сливочное масло на средне-сильном огне. Добавьте грибы и посыпьте цедрой лимона. Готовьте 2 минуты. Посолите и поперчите. Готовьте ещё 4–5 минут. Украсьте луком и подавайте.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.