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Красный цитрусовый чай: завариваем его из каркаде с лимоном, апельсином и грейпфрутом

Красный цитрусовый чай: прекрасная альтернатива обычному чёрному чаю

Еда

Красный цитрусовый чай — это освежающий и ароматный напиток с ярким цитрусовым вкусом. Он является отличной альтернативой обычному чаю.

Красный цитрусовый чай: прекрасная альтернатива обычному чёрному чаю
Фото: commons.wikimedia.org by April Killingsworth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для приготовления такого чая вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 2 столовые ложки чая каркаде,
  • 1-2 дольки лимона,
  • 1-2 дольки апельсина,
  • 1-2 дольки грейпфрута,
  • 500 мл воды,
  • мёд или сахар по вкусу.

Приготовление

  1. Для начала очистите дольки лимона, апельсина и грейпфрута от кожуры и плёнок.
  2. Затем положите каркаде и фрукты в кастрюлю. Предварительно вскипятите воду и залейте ею фрукты и чай.
  3. Если вы хотите добавить сахар, положите его к фруктам и чаю, затем перемешайте.
  4. Поставьте кастрюлю на маленький огонь и доведите до кипения.
  5. Когда чай закипит, снимите кастрюлю с плиты и закройте крышкой. Дайте напитку настояться в течение 2-3 минут.

После этого разлейте чай по чашкам и подавайте.

Примечание: не рекомендуется долго кипятить лепестки каркаде, так как они могут потерять свою яркую краску. Также рекомендуется добавлять мёд в остывший чай непосредственно перед подачей, чтобы сохранить его аромат и полезные свойства.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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