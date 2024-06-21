Красный цитрусовый чай: завариваем его из каркаде с лимоном, апельсином и грейпфрутом

Красный цитрусовый чай: прекрасная альтернатива обычному чёрному чаю

Красный цитрусовый чай — это освежающий и ароматный напиток с ярким цитрусовым вкусом. Он является отличной альтернативой обычному чаю.

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Для приготовления такого чая вам понадобятся следующие ингредиенты:

2 столовые ложки чая каркаде,

1-2 дольки лимона,

1-2 дольки апельсина,

1-2 дольки грейпфрута,

500 мл воды,

мёд или сахар по вкусу.

Приготовление

Для начала очистите дольки лимона, апельсина и грейпфрута от кожуры и плёнок. Затем положите каркаде и фрукты в кастрюлю. Предварительно вскипятите воду и залейте ею фрукты и чай. Если вы хотите добавить сахар, положите его к фруктам и чаю, затем перемешайте. Поставьте кастрюлю на маленький огонь и доведите до кипения. Когда чай закипит, снимите кастрюлю с плиты и закройте крышкой. Дайте напитку настояться в течение 2-3 минут.

После этого разлейте чай по чашкам и подавайте.

Примечание: не рекомендуется долго кипятить лепестки каркаде, так как они могут потерять свою яркую краску. Также рекомендуется добавлять мёд в остывший чай непосредственно перед подачей, чтобы сохранить его аромат и полезные свойства.