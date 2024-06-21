Красный цитрусовый чай: завариваем его из каркаде с лимоном, апельсином и грейпфрутом

Красный цитрусовый чай — это освежающий и ароматный напиток с ярким цитрусовым вкусом. Он является отличной альтернативой обычному чаю.
Фото: commons.wikimedia.org by April Killingsworth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Для приготовления такого чая вам понадобятся следующие ингредиенты:
2 столовые ложки чая каркаде,
1-2 дольки лимона,
1-2 дольки апельсина,
1-2 дольки грейпфрута,
500 мл воды,
мёд или сахар по вкусу.
Приготовление
Для начала очистите дольки лимона, апельсина и грейпфрута от кожуры и плёнок.
Затем положите каркаде и фрукты в кастрюлю. Предварительно вскипятите воду и залейте ею фрукты и чай.
Если вы хотите добавить сахар, положите его к фруктам и чаю, затем перемешайте.
Поставьте кастрюлю на маленький огонь и доведите до кипения.
Когда чай закипит, снимите кастрюлю с плиты и закройте крышкой. Дайте напитку настояться в течение 2-3 минут.
После этого разлейте чай по чашкам и подавайте.
Примечание: не рекомендуется долго кипятить лепестки каркаде, так как они могут потерять свою яркую краску. Также рекомендуется добавлять мёд в остывший чай непосредственно перед подачей, чтобы сохранить его аромат и полезные свойства.