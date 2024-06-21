Выяснилось, с каких случаях полезнее пить кефир, а в каких — простоквашу

Что полезнее — кефир или простокваша?

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Что лучше — кефир или простокваша? Простокваша отлично усваивается организмом и помогает улучшить пищеварительный процесс. Она также повышает кислотность и входит в диеты для снижения веса. Когда дело доходит до выпечки, и простокваша, и кефир имеют равную ценность, так как более кислая кисломолочная среда делает тесто более пышным.

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Для приготовления кефира требуется кефирный гриб (молочный гриб), который сквашивает молоко и превращает молочный сахар в кефир. Именно поэтому люди, которые не переносят молочные продукты, могут употреблять кефир. Кефир получается в результате алкогольного брожения. В этом отношении простокваша и кефир являются разными, хотя и похожими продуктами. Их влияние на организм различно.

Кефир способствует лучшему усвоению кальция, снижает уровень холестерина и полезен для зрения. Кефир содержит больше пробиотиков, чем ряженка, но содержит в два раза меньше кальция. Он также содержит триптофан, аминокислоту, из которой образуются мелатонин и серотонин, необходимые для качественного сна и хорошего настроения. Простокваша быстро и полностью усваивается организмом, и она комплексно улучшает работу пищеварительной системы. Простокваша способствует повышению кислотности, оказывает положительное действие при атеросклерозе, хорошо проявляет себя при заболеваниях печени, а также помогает сбросить лишний вес.

Кефир и простокваша не подвергаются тепловой обработке, поэтому содержат больше полезных бактерий.

Таким образом, оба продукта имеют свои полезные свойства и оказывают разные воздействия на организм. Выбор между кефиром и простоквашей может зависеть от индивидуальных потребностей и предпочтений каждого человека.