Выяснилось, с каких случаях полезнее пить кефир, а в каких — простоквашу

Что лучше — кефир или простокваша? Простокваша отлично усваивается организмом и помогает улучшить пищеварительный процесс. Она также повышает кислотность и входит в диеты для снижения веса. Когда дело доходит до выпечки, и простокваша, и кефир имеют равную ценность, так как более кислая кисломолочная среда делает тесто более пышным.
Для приготовления кефира требуется кефирный гриб (молочный гриб), который сквашивает молоко и превращает молочный сахар в кефир. Именно поэтому люди, которые не переносят молочные продукты, могут употреблять кефир. Кефир получается в результате алкогольного брожения. В этом отношении простокваша и кефир являются разными, хотя и похожими продуктами. Их влияние на организм различно.
Кефир и простокваша не подвергаются тепловой обработке, поэтому содержат больше полезных бактерий.
Таким образом, оба продукта имеют свои полезные свойства и оказывают разные воздействия на организм. Выбор между кефиром и простоквашей может зависеть от индивидуальных потребностей и предпочтений каждого человека.
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