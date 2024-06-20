Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт дал советы, как купить надежный Kia Spectra за 250 тысяч рублей
СФР объяснил индексацию пенсий для самозанятых пенсионеров
Учёные обнаружили связь между фазовыми переходами и гравитационными волнами
Как защитить смартфон от перегрева в жаркую погоду
Психическое здоровье имеет прямое влияние на здоровье человека
Главные факторы опадения слив в саду
Велогонщик Власов отказался от участия в Олимпиаде в Париже
Эксперты ответили, почему кошек привлекают пакеты
Как скрыть варикозное расширение вен с помощью косметики?
Сырный соус для шашлыка, картофеля и прочих блюд: готовим из твёрдого и плавленого сыра

Сырный соус: универсальный, подходит ко всему: шашлыку, рыбе, картошке

1:39
Еда

Разнообразие сырных соусов можно найти в разных уголках мира. Этот соус легко сочетается с мясом, птицей, рыбой, свежими овощами, печёной картошкой и даже пастой. Он идеально подходит для наггетсов, чипсов, сэндвичей и даже супов. Конечно же, он прекрасно подойдет для шашлыка!

Сырный соус: универсальный, подходит ко всему: шашлыку, рыбе, картошке
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Guy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Итак, вот что вам понадобится для приготовления сырного соуса:

  • 200 мл сливок с жирностью 15-20%;
  • 180 г плавленого сыра;
  • 1 столовая ложка растительного масла;
  • 0,5 чайной ложки приправы "Итальянские травы";
  • по вкусу молотый чёрный перец;
  • 60 г твёрдого сыра (любого сыра).

И вот как приготовить соус:

  1. В ковш налейте растительное масло, добавьте сливки и плавленый сыр.
  2. Разогревайте на среднем огне до 70-80 °C или пока над поверхностью ковша не появятся пары. Периодически помешивайте, пока сыр полностью не растает.
  3. Тёркой натрите твёрдый сыр.
  4. Добавьте в соус итальянские травы и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.
  5. Верните соус на огонь и добавьте тёртый твёрдый сыр и молотый чёрный перец. Перемешивайте до тех пор, пока сыр полностью не расплавится. Но помните, не доводите соус до кипения! Если нужно, снимайте с огня или уменьшайте температуру.

Готовый соус можно подать к разным блюдам или использовать в качестве дипа для закусок.

Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику

Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.

Кейт Миддлтон снова перестанет выходить в свет после парада Trooping the Colour
Обязательные обработки чеснока борной кислотой: от посадки до уборки
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Отечественный сериал, который американцам понравился больше, чем россиянам
Подкормка баклажанов удобрениями повышает их устойчивость к стрессам
Лидером по эмоциональной привязанности к человеку являются собаки Дмитрий Плотников Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Стало известно, почему во Франции установили памятник Михаилу Боярскому
Чем подкормить кабачки на даче во время цветения и плодоношения
Своевременное удаление пустоцветов стимулирует завязывание новых плодов
Своевременное удаление пустоцветов стимулирует завязывание новых плодов
Последние материалы
Эксперты ответили, почему кошек привлекают пакеты
Сырный соус: универсальный, подходит ко всему: шашлыку, рыбе, картошке
Как скрыть варикозное расширение вен с помощью косметики?
Индия будет развивать экономические отношения с Тайванем в сфере высоких технологий
Пара совокупилась во время рейса российской авиакомпании
Почему огурцы могут приобретать горький вкус?
ИИ назвал продукты, которыми будут питаться люди к 2054 году
Пенсионеры облдумы Тюмени получат полисы ДМС за счёт бюджета региона
Эффективные способы, как снизить тревогу
Камила Валиева выступит в шоу Татьяны Навки в Сочи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников