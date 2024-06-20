Сырный соус для шашлыка, картофеля и прочих блюд: готовим из твёрдого и плавленого сыра

Разнообразие сырных соусов можно найти в разных уголках мира. Этот соус легко сочетается с мясом, птицей, рыбой, свежими овощами, печёной картошкой и даже пастой. Он идеально подходит для наггетсов, чипсов, сэндвичей и даже супов. Конечно же, он прекрасно подойдет для шашлыка!
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Итак, вот что вам понадобится для приготовления сырного соуса:
200 мл сливок с жирностью 15-20%;
180 г плавленого сыра;
1 столовая ложка растительного масла;
0,5 чайной ложки приправы "Итальянские травы";
по вкусу молотый чёрный перец;
60 г твёрдого сыра (любого сыра).
И вот как приготовить соус:
В ковш налейте растительное масло, добавьте сливки и плавленый сыр.
Разогревайте на среднем огне до 70-80 °C или пока над поверхностью ковша не появятся пары. Периодически помешивайте, пока сыр полностью не растает.
Тёркой натрите твёрдый сыр.
Добавьте в соус итальянские травы и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.
Верните соус на огонь и добавьте тёртый твёрдый сыр и молотый чёрный перец. Перемешивайте до тех пор, пока сыр полностью не расплавится. Но помните, не доводите соус до кипения! Если нужно, снимайте с огня или уменьшайте температуру.
Готовый соус можно подать к разным блюдам или использовать в качестве дипа для закусок.