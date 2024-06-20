Сырный соус для шашлыка, картофеля и прочих блюд: готовим из твёрдого и плавленого сыра

Сырный соус: универсальный, подходит ко всему: шашлыку, рыбе, картошке

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Разнообразие сырных соусов можно найти в разных уголках мира. Этот соус легко сочетается с мясом, птицей, рыбой, свежими овощами, печёной картошкой и даже пастой. Он идеально подходит для наггетсов, чипсов, сэндвичей и даже супов. Конечно же, он прекрасно подойдет для шашлыка!

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Guy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Итак, вот что вам понадобится для приготовления сырного соуса:

200 мл сливок с жирностью 15-20%;

180 г плавленого сыра;

1 столовая ложка растительного масла;

0,5 чайной ложки приправы "Итальянские травы";

по вкусу молотый чёрный перец;

60 г твёрдого сыра (любого сыра).

И вот как приготовить соус:

В ковш налейте растительное масло, добавьте сливки и плавленый сыр. Разогревайте на среднем огне до 70-80 °C или пока над поверхностью ковша не появятся пары. Периодически помешивайте, пока сыр полностью не растает. Тёркой натрите твёрдый сыр. Добавьте в соус итальянские травы и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились. Верните соус на огонь и добавьте тёртый твёрдый сыр и молотый чёрный перец. Перемешивайте до тех пор, пока сыр полностью не расплавится. Но помните, не доводите соус до кипения! Если нужно, снимайте с огня или уменьшайте температуру.

Готовый соус можно подать к разным блюдам или использовать в качестве дипа для закусок.

Приятного аппетита!