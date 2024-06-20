Окрошка на кефире: добавьте в него немного газированной воды и лимонного сока

Окрошка на кефире: прекрасная классика холодных летних супов

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вам рецепт освежающей окрошки на основе кефира, с добавлением газированной воды и лимонного сока, которые придают блюду идеальный баланс вкуса. Мы также не забыли добавить классический компонент — варёную колбасу.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ингредиенты:

1 литр кефира (рекомендуется жирность не менее 2,5%),

0,5 литра газированной воды,

300 грамм варёной колбасы.

4 яйца,

5 картофелин,

3 огурца,

125 грамм редиса,

зелёный лук по вкусу,

укроп по вкусу,

соль по вкусу,

лимон

Приготовление:

Картофель сварите до готовности, а яйца сварите вкрутую. Остудите и очистите. Нарежьте картофель и яйца кубиками. Огурцы и колбасу также нарежьте кубиками, а редис на тонкие кружочки. Смешайте нарезанные овощи и колбасу в большой миске. Добавьте измельчённый зелёный лук и укроп, соль по вкусу. Сбрызните соком лимона. В отдельной посуде смешайте кефир и газированную воду. Перелейте эту смесь в миску с овощами и колбасой и аккуратно перемешайте. Охладите окрошку в холодильнике и готово! Можно подавать на стол.

Традиционная окрошка на кефире станет отличным выбором для летнего периода. Приятного аппетита!