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Окрошка на кефире: добавьте в него немного газированной воды и лимонного сока

Окрошка на кефире: прекрасная классика холодных летних супов

1:28
Еда

Представляем вам рецепт освежающей окрошки на основе кефира, с добавлением газированной воды и лимонного сока, которые придают блюду идеальный баланс вкуса. Мы также не забыли добавить классический компонент — варёную колбасу.

Окрошка на кефире: прекрасная классика холодных летних супов
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ингредиенты:

  • 1 литр кефира (рекомендуется жирность не менее 2,5%),
  • 0,5 литра газированной воды,
  • 300 грамм варёной колбасы.
  • 4 яйца,
  • 5 картофелин,
  • 3 огурца,
  • 125 грамм редиса,
  • зелёный лук по вкусу,
  • укроп по вкусу,
  • соль по вкусу,
  • лимон

Приготовление:

  1. Картофель сварите до готовности, а яйца сварите вкрутую. Остудите и очистите.
  2. Нарежьте картофель и яйца кубиками.
  3. Огурцы и колбасу также нарежьте кубиками, а редис на тонкие кружочки.
  4. Смешайте нарезанные овощи и колбасу в большой миске. Добавьте измельчённый зелёный лук и укроп, соль по вкусу. Сбрызните соком лимона.
  5. В отдельной посуде смешайте кефир и газированную воду. Перелейте эту смесь в миску с овощами и колбасой и аккуратно перемешайте.
  6. Охладите окрошку в холодильнике и готово! Можно подавать на стол.

Традиционная окрошка на кефире станет отличным выбором для летнего периода. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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