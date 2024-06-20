Окрошка на кефире: добавьте в него немного газированной воды и лимонного сока

Представляем вам рецепт освежающей окрошки на основе кефира, с добавлением газированной воды и лимонного сока, которые придают блюду идеальный баланс вкуса. Мы также не забыли добавить классический компонент — варёную колбасу.
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Ингредиенты:
1 литр кефира (рекомендуется жирность не менее 2,5%),
0,5 литра газированной воды,
300 грамм варёной колбасы.
4 яйца,
5 картофелин,
3 огурца,
125 грамм редиса,
зелёный лук по вкусу,
укроп по вкусу,
соль по вкусу,
лимон
Приготовление:
Картофель сварите до готовности, а яйца сварите вкрутую. Остудите и очистите.
Нарежьте картофель и яйца кубиками.
Огурцы и колбасу также нарежьте кубиками, а редис на тонкие кружочки.
Смешайте нарезанные овощи и колбасу в большой миске. Добавьте измельчённый зелёный лук и укроп, соль по вкусу. Сбрызните соком лимона.
В отдельной посуде смешайте кефир и газированную воду. Перелейте эту смесь в миску с овощами и колбасой и аккуратно перемешайте.
Охладите окрошку в холодильнике и готово! Можно подавать на стол.
Традиционная окрошка на кефире станет отличным выбором для летнего периода. Приятного аппетита!