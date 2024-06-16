Клубнично-кокосовое мороженое: этот ароматный десерт понравится всем

Клубнично-кокосовое мороженое — вкусный летний десерт, который легко приготовить из густых сливок, кокосового молока и ванильного экстракта. Этот кремовый и ароматный десерт обязательно понравится детям.
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Ингредиенты
300 мл густых сливок
300 мл кокосового молока
150 г кокоса
4 столовые ложки сахарной пудры
1/2 чайной ложки ванильного экстракта
Приготовление
Взбейте сливки с половиной сахара до образования мягких пиков, затем добавьте кокосовое молоко, ванильный экстракт и сушёный кокос. Разделите смесь на две части и храните в холодильнике.
Смешайте клубнику с оставшимся сахаром, размяв толкушкой до состояния пюре. Затем добавьте его в смесь с кокосом. Застелите глубокую квадратную форму пергаментной бумагой. Вылейте белую смесь в форму и заморозьте. Затем выложите сверху слой с клубникой и заморозьте. Достаньте мороженое из контейнера, посыпьте кокосовой стружкой и подавайте.