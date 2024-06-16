Клубнично-кокосовое мороженое: этот ароматный десерт понравится всем

Клубнично-кокосовое мороженое: как приготовить

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Клубнично-кокосовое мороженое — вкусный летний десерт, который легко приготовить из густых сливок, кокосового молока и ванильного экстракта. Этот кремовый и ароматный десерт обязательно понравится детям.

Фото: commons.wikimedia.org by Willis Lam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

300 мл густых сливок

300 мл кокосового молока

150 г кокоса

4 столовые ложки сахарной пудры

1/2 чайной ложки ванильного экстракта

Приготовление