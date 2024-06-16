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Клубнично-кокосовое мороженое: этот ароматный десерт понравится всем

Клубнично-кокосовое мороженое: как приготовить

1:08
Еда

Клубнично-кокосовое мороженое — вкусный летний десерт, который легко приготовить из густых сливок, кокосового молока и ванильного экстракта. Этот кремовый и ароматный десерт обязательно понравится детям. 

Клубнично-кокосовое мороженое: как приготовить
Фото: commons.wikimedia.org by Willis Lam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты 

  • 300 мл густых сливок
  • 300 мл кокосового молока
  • 150 г кокоса
  • 4 столовые ложки сахарной пудры
  • 1/2 чайной ложки ванильного экстракта

Приготовление

  1. Взбейте сливки с половиной сахара до образования мягких пиков, затем добавьте кокосовое молоко, ванильный экстракт и сушёный кокос. Разделите смесь на две части и храните в холодильнике.
  2. Смешайте клубнику с оставшимся сахаром, размяв толкушкой до состояния пюре. Затем добавьте его в смесь с кокосом. Застелите глубокую квадратную форму пергаментной бумагой. Вылейте белую смесь в форму и заморозьте. Затем выложите сверху слой с клубникой и заморозьте. Достаньте мороженое из контейнера, посыпьте кокосовой стружкой и подавайте.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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