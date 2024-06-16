Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Два метода помогут защитить ягоды от птиц
Мужчина не попал на самолёт из-за багажа, спрятанного в наволочку
Майлз Теллер сыграет главную роль в ремейке "Офицера и джентльмена"
Клубнично-кокосовое мороженое: как приготовить
Как предотвратить пигментацию и ожоги: четыре правила для защиты кожи от солнца
Можно ли пользоваться туристам страховыми полисами из недружественных стран?
3 частые ошибки водителей в жаркие дни: не делайте так
Чемпионка мира по танцам Тишова назвала фигуристку, которую считает революционеркой
Лолита поразила публику на премии МУЗ-ТВ с колье за миллион долларов
Ванильное мороженое без яиц: простое в приготовлении лакомство

Готовим ванильное мороженое без яиц

1:20
Еда

Очень простой рецепт сливочного мороженого, которое готовится без яиц. Если вы любите орехи, шоколадный сироп или фрукты, используйте эти ингредиенты при украшении шариков мороженого.

Готовим ванильное мороженое без яиц
Фото: commons.wikimedia.org by ElinorD is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты 

  • 1,5 литра молока
  • 250 мл свежих сливок
  • 1 чайная ложка желатина
  • 250 г сахара
  • 1 чайная ложка ванильной эссенции
  • 1,5 столовой ложки кукурузной муки

Приготовление

  1. Добавьте в молоко сахар и доведите до кипения. Остудите и добавьте ванильную эссенцию.
  2. Добавьте к желатину немного воды и хорошо перемешайте до растворения. Добавьте к кукурузной муке немного молока и хорошо перемешайте.
  3. Нагрейте молоко на медленном огне. Добавьте желатиновую смесь и варите 5 минут.
  4. Добавьте смесь кукурузной муки и непрерывно помешивайте в течение минуты или двух. Достаньте и остудите. Взбейте молоко до образования пены. Вылейте в форму и поставьте в морозилку на 1 час.
  5. Переложите в большую миску и добавьте сливки. Аккуратно взбейте и переложите в большую ёмкость для мороженого. Заморозьте.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Российские бойцы завладели передовым боевым роботом в зоне СВО: эстонская разработка послужит на пользу ВПК РФ

В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.

Российские бойцы завладели эстонским боевым роботом THeMIS
Почему не рекомендуется глушить двигатель с включённым кондиционером
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись
Улучшаем урожай лука солью: когда и как вносить, чтобы получить отличный результат
Подкармливаем кабачки в июне: эти 2 средства зарядят их на обильный урожай
Украинские каналы врут об окружении бойцов армии России на Агрегатном заводе Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Токсичность доллара раскрылась во всей красе
Масляные обработки - эффективное и безопасное средство от колорадского жука
Лолита раскрыла секрет похудения перед Премией МУЗ-ТВ: отказ от черешни и фруктов
Лолита раскрыла секрет похудения перед Премией МУЗ-ТВ: отказ от черешни и фруктов
Последние материалы
Готовим ванильное мороженое без яиц
Юрист Русяев объяснил, что будет после увеличения лимита выплат по европротоколу
Внекорневые подкормки чеснока: правила и рекомендации
Как распознать и избежать мошенничества при бронировании туров и отелей
Режиссёр Квентин Тарантино подвергся нападению активистки в Нью-Йорке
Кинологи рассказали, как приучить собаку ходить в туалет на улицу
Бах заявил, что на ОИ-2024 будет использоваться ИИ для удаления злых комментариев
Что нужно знать о стандартных программах страхования для туристов?
В Америке используют ИИ для прорыва в процессе ухода за электромобилем
Компоненты стоимости туристического страхового полиса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников