Ванильное мороженое без яиц: простое в приготовлении лакомство
Готовим ванильное мороженое без яиц
1:20
Очень простой рецепт сливочного мороженого, которое готовится без яиц. Если вы любите орехи, шоколадный сироп или фрукты, используйте эти ингредиенты при украшении шариков мороженого.
Фото: commons.wikimedia.org by ElinorD is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты
- 1,5 литра молока
- 250 мл свежих сливок
- 1 чайная ложка желатина
- 250 г сахара
- 1 чайная ложка ванильной эссенции
- 1,5 столовой ложки кукурузной муки
Приготовление
- Добавьте в молоко сахар и доведите до кипения. Остудите и добавьте ванильную эссенцию.
- Добавьте к желатину немного воды и хорошо перемешайте до растворения. Добавьте к кукурузной муке немного молока и хорошо перемешайте.
- Нагрейте молоко на медленном огне. Добавьте желатиновую смесь и варите 5 минут.
- Добавьте смесь кукурузной муки и непрерывно помешивайте в течение минуты или двух. Достаньте и остудите. Взбейте молоко до образования пены. Вылейте в форму и поставьте в морозилку на 1 час.
- Переложите в большую миску и добавьте сливки. Аккуратно взбейте и переложите в большую ёмкость для мороженого. Заморозьте.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru