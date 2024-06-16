Ванильное мороженое без яиц: простое в приготовлении лакомство

Готовим ванильное мороженое без яиц

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Очень простой рецепт сливочного мороженого, которое готовится без яиц. Если вы любите орехи, шоколадный сироп или фрукты, используйте эти ингредиенты при украшении шариков мороженого.

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Ингредиенты

1,5 литра молока

250 мл свежих сливок

1 чайная ложка желатина

250 г сахара

1 чайная ложка ванильной эссенции

1,5 столовой ложки кукурузной муки

Приготовление