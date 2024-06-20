Соус к шашлыку из сметаны или йогурта с зеленью: все ингредиенты берутся по вкусу

Соус к шашлыку из сметаны или йогурта с зеленью: простой рецепт

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите экспериментировать со вкусами, то приготовление разнообразных соусов для шашлыка может быть интересным и вкусным опытом. Например, соус из сметаны и укропа станет отличным дополнением к вашему шашлыку. Вот простой рецепт для его приготовления.

Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Вам понадобятся следующие ингредиенты (все ингредиенты берутся в произвольном количестве, по вкусу):

жирная сметана,

укроп,

зубчики чеснока,

пажитник,

адыгейская соль

Инструкции:

В блендере соедините часть жирной сметаны, произвольно измельчённый укроп и зубчики чеснока. Быстро пробейте все ингредиенты до получения однородной текстуры. В ступке разотрите немного пажитника с адыгейской солью. Добавьте оставшуюся сметану в соус и приправьте его растёртым пажитником и адыгейской солью. Хорошо перемешайте все ингредиенты и охладите соус в холодильнике.

Этот соус отлично подходит для нежирного шашлыка. Если вы предпочитаете более жидкую и некалорийную консистенцию, вы можете заменить сметану йогуртом. Попробуйте этот соус с шашлыком и наслаждайтесь новым и интересным сочетанием вкусов.