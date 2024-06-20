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Соус к шашлыку из сметаны или йогурта с зеленью: все ингредиенты берутся по вкусу

Соус к шашлыку из сметаны или йогурта с зеленью: простой рецепт

1:15
Еда

Если вы любите экспериментировать со вкусами, то приготовление разнообразных соусов для шашлыка может быть интересным и вкусным опытом. Например, соус из сметаны и укропа станет отличным дополнением к вашему шашлыку. Вот простой рецепт для его приготовления.

Соус к шашлыку из сметаны или йогурта с зеленью: простой рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Вам понадобятся следующие ингредиенты (все ингредиенты берутся в произвольном количестве, по вкусу):

  • жирная сметана,
  • укроп,
  • зубчики чеснока,
  • пажитник,
  • адыгейская соль

Инструкции:

  1. В блендере соедините часть жирной сметаны, произвольно измельчённый укроп и зубчики чеснока. Быстро пробейте все ингредиенты до получения однородной текстуры.
  2. В ступке разотрите немного пажитника с адыгейской солью.
  3. Добавьте оставшуюся сметану в соус и приправьте его растёртым пажитником и адыгейской солью. Хорошо перемешайте все ингредиенты и охладите соус в холодильнике.

Этот соус отлично подходит для нежирного шашлыка. Если вы предпочитаете более жидкую и некалорийную консистенцию, вы можете заменить сметану йогуртом. Попробуйте этот соус с шашлыком и наслаждайтесь новым и интересным сочетанием вкусов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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