Летний салат из редиса, огурцов и яиц: насытит витаминами и не добавит калорий

Салат с редисом, огурцом и яйцом: лёгкий и очень летний

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат с редисом, огурцом и яйцом отлично подойдет для летнего периода. Без использования колбасы и картофеля этот салат становится более легким и освежающим. Его можно запить квасом и получить истинное летнее наслаждение.



Для приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:

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3 шт. редиса,

2 яйца,

2 шт. огурца,

2 пера зелёного лука,

несколько веточек укропа,

3 ст. л. сметаны

Приготовление:

Сварите яйца до готовности, затем охладите и очистите их. Нарежьте яйца кубиками. Удалите плодоножки у огурцов и нарежьте их на ломтики. Редис нарежьте тонкими дольками. Мелко измельчите зелёный лук и укроп. В большой миске смешайте все ингредиенты: редис, яйца, огурцы, зелёный лук и укроп. Добавляйте сметану и хорошо перемешивайте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Вот и все! Ваш салат с редисом, огурцом и яйцом готов. Он идеально подходит для освежения и наслаждения в жаркое лето. Приятного аппетита!