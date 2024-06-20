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Черешня с червячками: опасно ли есть такую, и как избавиться от насекомых в ягодах

Что будет, если съесть черешню с червяками?

1:05
Еда

Если черешня содержит червей, это может быть результатом присутствия личинок вишневой мухи. Вишневая муха зимует в почве и с наступлением тепла выходит на поверхность в поисках пищи и места для отложения своих яиц, которые попадают в ягоды.

Что будет, если съесть черешню с червяками?
Фото: public-domain-image.com by Paolo Neo

Хотя черви в черешне могут вызывать отвращение, они не представляют никакой угрозы для здоровья и не вызывает отравления, как это может быть в случае с гнилыми ягодами.

Однако присутствие червяков может свидетельствовать о низком уровне гигиены в выращивании и хранении продукции. Рекомендуется приобретать черешню у надежных поставщиков и производителей, чтобы быть уверенным в качестве и безопасности продукта.

Если есть червивую черешню вам не хочется, можно избавиться от них следующим образом:

  1. Оставьте черешню на полчаса в ёмкости с холодной подсоленной водой — через время червячки из ягод сами всплывут на поверхность.
  2. Слейте подсоленную воду с червячками и хорошо промойте черешню в чистой воде.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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