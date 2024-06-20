Творожное печенье: простые ингредиенты, вкусный результат
Творожное печенье: очень простая и нежная домашняя выпечка
1:34
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20.06.2024 03:22
Творожное печенье — это простой и вкусный десерт, который можно легко приготовить дома. Вот рецепт, который поможет вам испечь это
нежное печенье.
Фото: flickr.com by Mark Bonica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты:
200 г творога;
100 г сливочного масла;
1 чайная ложка соды;
0,5 чайной ложки лимонной кислоты;
щепотка ванилина;
300 г муки;
100 г сахара.
Приготовление:
Смешайте творог и сливочное масло в большой миске или в миксере до получения однородной консистенции.
Добавьте соду, лимонную кислоту и ванилин в смесь творога и масла. Тщательно перемешайте.
Постепенно добавляйте муку в смесь, продолжая перемешивать, пока тесто не станет легко меситься.
Сформируйте тесто в виде шара, заверните его в плёнку и оставьте на 30 минут чтобы оно "отдохнуло".
Разогрейте духовку до 180 °C и подготовьте противень, покрыв его пергаментной бумагой или смазав растительным маслом.
Раскатайте тесто до толщины около 0,5 см. Используйте формочки или обычный стаканчик, чтобы вырезать печенье.
Обваляйте каждое печенье в сахаре и выложите на подготовленный противень.
Поставьте противень в духовку и выпекайте печенье в течение 15-20 минут, или пока оно не станет золотистым.
Творожное печенье отлично подойдет для чаепития или просто в качестве маленькой сладости для перекуса.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру