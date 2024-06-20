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Творожное печенье: простые ингредиенты, вкусный результат

Творожное печенье: очень простая и нежная домашняя выпечка

1:34
Еда

Творожное печенье — это простой и вкусный десерт, который можно легко приготовить дома. Вот рецепт, который поможет вам испечь это нежное печенье.

Творожное печенье: очень простая и нежная домашняя выпечка
Фото: flickr.com by Mark Bonica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 200 г творога;
  • 100 г сливочного масла;
  • 1 чайная ложка соды;
  • 0,5 чайной ложки лимонной кислоты;
  • щепотка ванилина;
  • 300 г муки;
  • 100 г сахара.

Приготовление:

  1. Смешайте творог и сливочное масло в большой миске или в миксере до получения однородной консистенции.
  2. Добавьте соду, лимонную кислоту и ванилин в смесь творога и масла. Тщательно перемешайте.
  3. Постепенно добавляйте муку в смесь, продолжая перемешивать, пока тесто не станет легко меситься.
  4. Сформируйте тесто в виде шара, заверните его в плёнку и оставьте на 30 минут чтобы оно "отдохнуло".
  5. Разогрейте духовку до 180 °C и подготовьте противень, покрыв его пергаментной бумагой или смазав растительным маслом.
  6. Раскатайте тесто до толщины около 0,5 см. Используйте формочки или обычный стаканчик, чтобы вырезать печенье.
  7. Обваляйте каждое печенье в сахаре и выложите на подготовленный противень.
  8. Поставьте противень в духовку и выпекайте печенье в течение 15-20 минут, или пока оно не станет золотистым.

Творожное печенье отлично подойдет для чаепития или просто в качестве маленькой сладости для перекуса.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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