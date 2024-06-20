Творожное печенье: простые ингредиенты, вкусный результат

Творожное печенье: очень простая и нежная домашняя выпечка

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Творожное печенье — это простой и вкусный десерт, который можно легко приготовить дома. Вот рецепт, который поможет вам испечь это нежное печенье.

Фото: flickr.com by Mark Bonica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

200 г творога;

100 г сливочного масла;

1 чайная ложка соды;

0,5 чайной ложки лимонной кислоты;

щепотка ванилина;

300 г муки;

100 г сахара.

Приготовление:

Смешайте творог и сливочное масло в большой миске или в миксере до получения однородной консистенции. Добавьте соду, лимонную кислоту и ванилин в смесь творога и масла. Тщательно перемешайте. Постепенно добавляйте муку в смесь, продолжая перемешивать, пока тесто не станет легко меситься. Сформируйте тесто в виде шара, заверните его в плёнку и оставьте на 30 минут чтобы оно "отдохнуло". Разогрейте духовку до 180 °C и подготовьте противень, покрыв его пергаментной бумагой или смазав растительным маслом. Раскатайте тесто до толщины около 0,5 см. Используйте формочки или обычный стаканчик, чтобы вырезать печенье. Обваляйте каждое печенье в сахаре и выложите на подготовленный противень. Поставьте противень в духовку и выпекайте печенье в течение 15-20 минут, или пока оно не станет золотистым.

Творожное печенье отлично подойдет для чаепития или просто в качестве маленькой сладости для перекуса.