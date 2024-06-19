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Как выбрать "правильные" макароны: восемь практических советов

Как выбрать качественные макароны, которые не испортят фигуру

2:39
Еда

Когда выбираете макароны, стоит обратить внимание на несколько ключевых факторов, чтобы получить качественный продукт без ущерба для фигуры.

Как выбрать качественные макароны, которые не испортят фигуру
Фото: commons.wikimedia.org by Leisalja is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
  1. Во-первых, не стоит экономить на макаронах. Самые дешёвые варианты обычно не обладают хорошим вкусом и качеством. Лучше обратить внимание на макароны средней ценовой категории и выше, чтобы насладиться вкусным блюдом.
  2. Во-вторых, не нужно стремиться покупать исключительно итальянские макароны. Вкус и качество макарон не зависят от страны производства. Рекомендуется ориентироваться на состав, внешний вид и вкусовые качества продукта. С помощью слепого теста можно определить наиболее вкусные варианты разных производителей.
  3. Цвет макарон также имеет значение. Кремовый или желтоватый цвет считается нормальным и естественным. Слишком яркий, белый или сероватый цвет могут указывать на некачественные макароны. Наличие темных крупинок может быть приемлемым, так как это части оболочки зерна. Однако белые крупинки могут свидетельствовать об несоответствии качества.
  4. Состав макарон очень важен. Идеально, чтобы макароны состояли только из муки и воды. Добавление яиц или натуральных красителей, таких как соки шпината, свеклы или томатов, допустимо. Все искусственные добавки следует избегать.
  5. Качество муки является одним из ключевых факторов. Мука из твёрдых сортов пшеницы, таких как triticum durum, считается наиболее качественной. Макароны из такой муки не разварятся и будут иметь хороший вкус. Это также поможет сохранить фигуру, если потребление макарон происходит с умеренностью.
  6. Если макароны изготовлены из пшеницы мягких сортов, их можно найти в группе Б или В. Чтобы получить более полезные макароны, рекомендуется выбирать продукты из группы А, изготовленные из твёрдых сортов пшеницы.
  7. Если информация на упаковке написана не по-русски, можно обратить внимание на обозначения, такие как "pasta di semola di grano duro" или "durum". Это указывает на использование муки крупного помола из твёрдых сортов пшеницы.
  8. Также стоит учесть рекомендации и отзывы других покупателей, чтобы выбрать качественные макароны. Часто можно найти полезную информацию о вкусе и качестве продукта.

При выборе макарон, следуя этим рекомендациям, можно получить качественный продукт, который не испортит фигуру.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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