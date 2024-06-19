Творожные сырники с начинкой из варёной сгущёнки: сладкоежки будут довольны

Сырники с начинкой из варёной сгущёнки: более изысканный вариант любимого блюда

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Нежные творожные сырники с варёной сгущёнкой внутри — это двойное удовольствие для сладкоежек!

Фото: commons.wikimedia.org by Sirex at Lithuanian Wikibooks is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для приготовления сырников с начинкой из варёной сгущёнки вам потребуются следующие ингредиенты:

500 г творога,

7 столовых ложек манной крупы,

2-3 столовые ложки сахара,

100-150 г варёной сгущёнки,

100 г муки,

несколько столовых ложек растительного масла для жарки.

Вот как можно приготовить эти сырники:

В большой миске соедините творог, манную крупу и сахар. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались. Сформируйте небольшие плоские лепёшки из получившейся смеси. В середину каждой лепешки положите чайную ложку варёной сгущёнки. Затем аккуратно скрутите лепешки вокруг начинки, чтобы получить шарики. Сжимайте их лёгко руками с двух сторон, чтобы сформировать сырники. Обваляйте сырники в муке, чтобы они были покрыты тонким слоем. Разогрейте растительное масло на сковороде. Обжарьте сырники на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. При этом убедитесь, что они равномерно прожариваются.

Готовые сырники с варёной сгущёнкой можно подавать горячими. Они будут сочными и ароматными, а начинка из варёной сгущёнки добавит им нежность и сладость в каждом кусочке. Приятного аппетита!