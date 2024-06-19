Творожные сырники с начинкой из варёной сгущёнки: сладкоежки будут довольны
Сырники с начинкой из варёной сгущёнки: более изысканный вариант любимого блюда
1:31
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20.06.2024 01:07
Нежные творожные
сырники с варёной сгущёнкой внутри — это двойное удовольствие для сладкоежек!
Фото: commons.wikimedia.org by Sirex at Lithuanian Wikibooks is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Для приготовления сырников с начинкой из варёной сгущёнки вам потребуются
следующие ингредиенты:
500 г творога,
7 столовых ложек манной крупы,
2-3 столовые ложки сахара,
100-150 г варёной сгущёнки,
100 г муки,
несколько столовых ложек растительного масла для жарки.
Вот как можно
приготовить эти сырники:
В большой миске соедините творог, манную крупу и сахар. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались.
Сформируйте небольшие плоские лепёшки из получившейся смеси. В середину каждой лепешки положите чайную ложку варёной сгущёнки.
Затем аккуратно скрутите лепешки вокруг начинки, чтобы получить шарики. Сжимайте их лёгко руками с двух сторон, чтобы сформировать сырники.
Обваляйте сырники в муке, чтобы они были покрыты тонким слоем.
Разогрейте растительное масло на сковороде. Обжарьте сырники на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. При этом убедитесь, что они равномерно прожариваются.
Готовые сырники с варёной сгущёнкой можно подавать горячими. Они будут сочными и ароматными, а начинка из варёной сгущёнки добавит им нежность и сладость в каждом кусочке. Приятного аппетита!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру