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Готовим королевскую ватрушку с творогом: тонкий хрустящий корж и много сочной начинки

Королевская ватрушка с творогом: она совсем не похожа на обычную

1:26
Еда

Королевская ватрушка с творогом — это нежное и вкусное сладкое блюдо.

Королевская ватрушка с творогом: она совсем не похожа на обычную
Фото: commons.wikimedia.org by Alina Zienowicz is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 350 г муки,
  • 200 г сахара,
  • 0,5 чайной ложки соды,
  • 150 г маргарина,
  • щепотка соли,
  • 500 г творога,
  • 3 яйца,
  • щепотка ванилина.

Вот как приготовить королевскую ватрушку:

  1. Смешайте муку, половину сахара, соду и охлаждённый маргарин, натёртый на терке. Перемешайте, чтобы получилась мелкая крошка. Вам нужно получить неоднородное тесто, а не однородное.
  2. Высыпьте 2/3 этой смеси в форму для запекания и разровняйте.
  3. Смешайте творог, яйца, оставшийся сахар и ванильный сахар. Выложите начинку в форму на тесто.
  4. Покройте верх мелкой крошкой, оставшейся от муки и маргарина.
  5. Выпекайте в предварительно разогретой духовке до 200 °C в течение 35-40 минут.
  6. Перед тем, как разрезать ватрушку, дайте ей полностью остыть.

Королевская ватрушка сочетает в себе нежный творожный вкус с хрустящим тестом. Вы можете добавить в начинку такие ингредиенты, как изюм или чернослив, чтобы придать ей дополнительные ароматы и сочность. Наслаждайтесь этим великолепным десертом!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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