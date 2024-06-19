Готовим королевскую ватрушку с творогом: тонкий хрустящий корж и много сочной начинки

Королевская ватрушка с творогом — это нежное и вкусное сладкое блюдо.
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Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
350 г муки,
200 г сахара,
0,5 чайной ложки соды,
150 г маргарина,
щепотка соли,
500 г творога,
3 яйца,
щепотка ванилина.
Вот как приготовить королевскую ватрушку:
Смешайте муку, половину сахара, соду и охлаждённый маргарин, натёртый на терке. Перемешайте, чтобы получилась мелкая крошка. Вам нужно получить неоднородное тесто, а не однородное.
Высыпьте 2/3 этой смеси в форму для запекания и разровняйте.
Смешайте творог, яйца, оставшийся сахар и ванильный сахар. Выложите начинку в форму на тесто.
Покройте верх мелкой крошкой, оставшейся от муки и маргарина.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке до 200 °C в течение 35-40 минут.
Перед тем, как разрезать ватрушку, дайте ей полностью остыть.
Королевская ватрушка сочетает в себе нежный творожный вкус с хрустящим тестом. Вы можете добавить в начинку такие ингредиенты, как изюм или чернослив, чтобы придать ей дополнительные ароматы и сочность. Наслаждайтесь этим великолепным десертом!