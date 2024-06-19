Готовим королевскую ватрушку с творогом: тонкий хрустящий корж и много сочной начинки

Королевская ватрушка с творогом: она совсем не похожа на обычную

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Королевская ватрушка с творогом — это нежное и вкусное сладкое блюдо.

Фото: commons.wikimedia.org by Alina Zienowicz is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

350 г муки,

200 г сахара,

0,5 чайной ложки соды,

150 г маргарина,

щепотка соли,

500 г творога,

3 яйца,

щепотка ванилина.

Вот как приготовить королевскую ватрушку:

Смешайте муку, половину сахара, соду и охлаждённый маргарин, натёртый на терке. Перемешайте, чтобы получилась мелкая крошка. Вам нужно получить неоднородное тесто, а не однородное. Высыпьте 2/3 этой смеси в форму для запекания и разровняйте. Смешайте творог, яйца, оставшийся сахар и ванильный сахар. Выложите начинку в форму на тесто. Покройте верх мелкой крошкой, оставшейся от муки и маргарина. Выпекайте в предварительно разогретой духовке до 200 °C в течение 35-40 минут. Перед тем, как разрезать ватрушку, дайте ей полностью остыть.

Королевская ватрушка сочетает в себе нежный творожный вкус с хрустящим тестом. Вы можете добавить в начинку такие ингредиенты, как изюм или чернослив, чтобы придать ей дополнительные ароматы и сочность. Наслаждайтесь этим великолепным десертом!