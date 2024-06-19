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В чём замариновать говядину, чтобы она утратила жёсткость и стала мягкой: шесть вариантов

В чём можно замариновать говядину, чтобы она стала мягкой

2:38
Еда

При приготовлении говядины одним из ключевых моментов является правильный маринад. Он помогает смягчить даже самые жёсткие кусочки мяса и придать им насыщенный аромат и вкус.

В чём можно замариновать говядину, чтобы она стала мягкой
Фото: flickr. com by Larry Hoffman is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Важно помнить, что мясо требует времени для впитывания ароматов, поэтому наилучшие результаты достигаются, если оставить его в маринаде на несколько часов или даже на всю ночь в холодильнике.

Существует несколько вариантов ингредиентов, которые можно использовать для маринования говядины:

  1. Горчица: сочетание горчицы с растительным маслом, соевым соусом, измельченным чесноком и специями придаст мясу неповторимый вкус. Говяжьи кусочки вымажьте этим маринадом и оставьте на несколько часов или на всю ночь.
  2. Томаты: можно использовать томатный сок или нарезанные помидоры для приготовления маринада. Добавьте измельчённый лук, чеснок, сухие травы, соль, перец и другие специи по вкусу. Залейте этим маринадом говядину и оставьте в холодильнике на несколько часов или на ночь.
  3. Соевый соус: сочетание соевого соуса с измельченным имбирем, чесноком, соком лимона или лайма и добавлением мёда или коричневого сахара придаст говядине насыщенный вкус. Мясо залейте этим маринадом и оставьте на несколько часов или на ночь.
  4. Цитрусовые: добавление сока лимона или апельсина поможет размягчить говядину. Смешайте цитрусовый сок с оливковым маслом, измельченным чесноком, солью и специями. Залейте говядину этим маринадом и оставьте в холодильнике на несколько часов или на ночь.
  5. Киви: измельчите киви и смешайте его с соевым соусом, имбирем, чесноком, солью и перцем. Поместите говядину в этот маринад и оставьте на несколько часов или на всю ночь.
  6. Алкоголь: красное вино, тёмное пиво, бренди или ром могут использоваться для приготовления маринада. Смешайте выбранный алкоголь с измельченным луком, чесноком, соевым соусом и специями.

Понравившимся маринадом залейте говядину и оставьте на несколько часов или на ночь. При мариновании говядины не рекомендуется использовать уксус, так как он может сильно повлиять на вкус мяса. Также следует быть осторожным с солью, чтобы не вытягивать соки из мяса. Необходимо настроиться на ожидание и позволить маринаду хорошо пропитаться в мясе.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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