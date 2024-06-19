Делаем самый вкусный соус для шаурмы самостоятельно: это совсем несложно

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Как приготовить идеальный домашний соус для шаурмы

1:24
Еда

Для приготовления самого вкусного соуса для шаурмы вам потребуются следующие ингредиенты:

Как приготовить идеальный домашний соус для шаурмы
Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
  • 3 столовых ложки сметаны или майонеза,
  • 1 столовая ложка кефира или сливок,
  • 1 столовая ложка домашнего майонеза,
  • 2-3 зубчика чеснока, измельчённых,
  • 1/2 чайной ложки соли,
  • 1/4 чайной ложки чёрного молотого перца,
  • 1/4 чайной ложки красного молотого перца,
  • 1/4 чайной ложки кориандра,
  • 1/4 чайной ложки карри,
  • 1 столовая ложка измельчённой кинзы,
  • 1 столовая ложка измельчённой петрушки,
  • 1 столовая ложка измельчённого укропа.

Вот как приготовить соус для шаурмы:

  1. В миске соедините сметану или майонез, кефир или сливки и домашний майонез. Хорошо перемешайте до получения гладкой смеси.
  2. Добавьте измельчённый чеснок, соль, черный и красный молотый перец, кориандр, карри, кинзу, петрушку и укроп. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.
  3. Оставьте соус постоять на протяжении часа, чтобы ароматы и вкусы соединились.

Ваш соус для шаурмы готов к использованию! Вы можете добавить его к мясу, овощам и другим начинкам в своей шаурме. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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