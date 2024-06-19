Делаем самый вкусный соус для шаурмы самостоятельно: это совсем несложно
Как приготовить идеальный домашний соус для шаурмы
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Для приготовления самого вкусного соуса для шаурмы вам потребуются следующие ингредиенты:
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- 3 столовых ложки сметаны или майонеза,
- 1 столовая ложка кефира или сливок,
- 1 столовая ложка домашнего майонеза,
- 2-3 зубчика чеснока, измельчённых,
- 1/2 чайной ложки соли,
- 1/4 чайной ложки чёрного молотого перца,
- 1/4 чайной ложки красного молотого перца,
- 1/4 чайной ложки кориандра,
- 1/4 чайной ложки карри,
- 1 столовая ложка измельчённой кинзы,
- 1 столовая ложка измельчённой петрушки,
- 1 столовая ложка измельчённого укропа.
Вот как приготовить соус для шаурмы:
- В миске соедините сметану или майонез, кефир или сливки и домашний майонез. Хорошо перемешайте до получения гладкой смеси.
- Добавьте измельчённый чеснок, соль, черный и красный молотый перец, кориандр, карри, кинзу, петрушку и укроп. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.
- Оставьте соус постоять на протяжении часа, чтобы ароматы и вкусы соединились.
Ваш соус для шаурмы готов к использованию! Вы можете добавить его к мясу, овощам и другим начинкам в своей шаурме. Приятного аппетита!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру