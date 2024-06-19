Делаем самый вкусный соус для шаурмы самостоятельно: это совсем несложно

Как приготовить идеальный домашний соус для шаурмы

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Для приготовления самого вкусного соуса для шаурмы вам потребуются следующие ингредиенты:

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3 столовых ложки сметаны или майонеза,

1 столовая ложка кефира или сливок,

1 столовая ложка домашнего майонеза,

2-3 зубчика чеснока, измельчённых,

1/2 чайной ложки соли,

1/4 чайной ложки чёрного молотого перца,

1/4 чайной ложки красного молотого перца,

1/4 чайной ложки кориандра,

1/4 чайной ложки карри,

1 столовая ложка измельчённой кинзы,

1 столовая ложка измельчённой петрушки,

1 столовая ложка измельчённого укропа.

Вот как приготовить соус для шаурмы:

В миске соедините сметану или майонез, кефир или сливки и домашний майонез. Хорошо перемешайте до получения гладкой смеси. Добавьте измельчённый чеснок, соль, черный и красный молотый перец, кориандр, карри, кинзу, петрушку и укроп. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились. Оставьте соус постоять на протяжении часа, чтобы ароматы и вкусы соединились.

Ваш соус для шаурмы готов к использованию! Вы можете добавить его к мясу, овощам и другим начинкам в своей шаурме. Приятного аппетита!