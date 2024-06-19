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Постные печёные сладкие пирожки: делаем их с повидлом для душевного чаепития

Как приготовить печёные постные пирожки с повидлом

2:20
Еда

Сладкие пирожки — это неотъемлемый элемент уютного чаепития в любое время года.

Как приготовить печёные постные пирожки с повидлом
Фото: commons.wikimedia.org by Miha Ulanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для приготовления постных пирожков с повидлом вам потребуются следующие ингредиенты:

  • 300 г повидла,
  • 2 столовые ложки кокосовой стружки,
  • 500 г муки,
  • 5 г сухих дрожжей,
  • 2,5 столовых ложки сахара,
  • 450 мл воды,
  • 1 чайная ложка соли,
  • 5 столовых ложек растительного масла,
  • 1 чайная ложка чёрного чая.

Вот как приготовить эти пирожки:

  1. В большой миске смешайте повидло с кокосовой стружкой и оставьте на 1-2 часа для насыщения вкусом.
  2. Процедите муку и выложите половину в миску. Добавьте сухие дрожжи и 2 столовые ложки сахара. Влейте 300 мл тёплой воды и замесите жидкое тесто. Покройте миску плёнкой и оставьте на 30 минут в теплом месте для поднятия теста.
  3. К подошедшей опаре добавьте соль и 3 столовые ложки растительного масла, тщательно перемешайте. Постепенно добавляйте оставшуюся муку, замешивая мягкое, но не липкое тесто. Смажьте его 2 столовыми ложками масла и ещё раз сформируйте ком. Поместите тесто в миску, накройте полотенцем и оставьте на 40 минут для поднятия.
  4. Разогрейте духовку до 200 °C. Разделите тесто на 10-12 частей и руками сформируйте маленькие лепешки. На каждую лепешку положите 1 столовую ложку начинки и сожмите края. Положите пирожки на противень, предварительно покрыв его пергаментной бумагой, и сохраняйте расстояние в 3-4 см между ними. Покройте пирожки полотенцем и оставьте на 20 минут для вторичного подъема теста.
  5. Заварите 1 чайную ложку чёрного чая в 150 мл воды, добавьте оставшийся сахар и немного остудите.
  6. Пирожки смажьте заваренным чаем и выпекайте в разогретой духовке в течение 20-25 минут, пока они не станут золотистого цвета. Если вы хотите получить более яркую корочку, снова смажьте пирожки чаем за 5 минут до готовности. Приятного аппетита!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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