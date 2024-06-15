Приготовьте дома мороженое из молока, сливок и лимонного сока

Лимонное мороженое — летний десерт, который поможет вам охладиться и победить жару. Такое мороженое с лёгкой кислинкой точно понравится как детям, так и взрослым. А главное — его легко приготовить.
В небольшой кастрюле нагрейте молоко с сахаром. Размешивайте сахар до его полного растворения. Остудите. Добавьте лимонный сок. В миске взбейте сливки до густоты, добавьте ванильный экстракт и охлаждённую молочную смесь. Вылейте смесь в квадратную форму. Заморозьте на четыре часа.
Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.