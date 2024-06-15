Приготовьте дома мороженое из молока, сливок и лимонного сока

Лимонное мороженое: десерт, который легко приготовить дома

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Лимонное мороженое — летний десерт, который поможет вам охладиться и победить жару. Такое мороженое с лёгкой кислинкой точно понравится как детям, так и взрослым. А главное — его легко приготовить.

Фото: flickr.com by Ruth Hartnup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1 стакан молока

1 стакан сахара

1/2 чайной ложки ванильного экстракта

1 стакан взбитых сливок

1/3 стакана лимонного сока

Приготовление

В небольшой кастрюле нагрейте молоко с сахаром. Размешивайте сахар до его полного растворения. Остудите. Добавьте лимонный сок. В миске взбейте сливки до густоты, добавьте ванильный экстракт и охлаждённую молочную смесь. Вылейте смесь в квадратную форму. Заморозьте на четыре часа.