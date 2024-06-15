Ароматный и вкусный домашний бисквитный торт: с ним справится даже новичок

Домашний бисквитный торт — это простой в приготовлении десерт, который на 100% понравится детям. Приготовить его сможет даже новичок в кулинарии.
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Ингредиенты
2 стакана бисквитной крошки
1 стакан молока
100 г какао-порошка
2 столовые ложки кукурузной муки
Горсть грецких орехов
Горсть шоколадной стружки
Горсть миндаля
Приготовление
Разогрейте какао с молоком. Добавьте две столовые ложки кукурузной муки, чтобы смесь загустела, добавьте сахар и нагревайте на слабом огне, пока не получите консистенцию густого шоколадного соуса. Остудите.
Возьмите плоский контейнер и выложите в него крошку печенья. Нанесите на печенье толстый слой какао-соуса и посыпьте миндалём и грецкими орехами.
Ещё один слой печенья на соус, повторяйте процесс, пока бисквит не будет завершён. Украсьте шоколадной крошкой и орехами. Заморозьте на 30 минут.