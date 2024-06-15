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Ароматный и вкусный домашний бисквитный торт: с ним справится даже новичок

Готовим домашний бисквитный торт

1:01
Еда

Домашний бисквитный торт — это простой в приготовлении десерт, который на 100% понравится детям. Приготовить его сможет даже новичок в кулинарии.

Готовим домашний бисквитный торт
Фото: commons.wikimedia. org by Apostoloff is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Ингредиенты

  • 2 стакана бисквитной крошки
  • 1 стакан молока
  • 100 г какао-порошка
  • 2 столовые ложки кукурузной муки
  • Горсть грецких орехов
  • Горсть шоколадной стружки
  • Горсть миндаля

Приготовление

  1. Разогрейте какао с молоком. Добавьте две столовые ложки кукурузной муки, чтобы смесь загустела, добавьте сахар и нагревайте на слабом огне, пока не получите консистенцию густого шоколадного соуса. Остудите. 
  2. Возьмите плоский контейнер и выложите в него крошку печенья. Нанесите на печенье толстый слой какао-соуса и посыпьте миндалём и грецкими орехами.
  3. Ещё один слой печенья на соус, повторяйте процесс, пока бисквит не будет завершён. Украсьте шоколадной крошкой и орехами. Заморозьте на 30 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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