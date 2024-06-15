Ароматный и вкусный домашний бисквитный торт: с ним справится даже новичок

Готовим домашний бисквитный торт

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашний бисквитный торт — это простой в приготовлении десерт, который на 100% понравится детям. Приготовить его сможет даже новичок в кулинарии.

Фото: commons.wikimedia. org by Apostoloff is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Ингредиенты

2 стакана бисквитной крошки

1 стакан молока

100 г какао-порошка

2 столовые ложки кукурузной муки

Горсть грецких орехов

Горсть шоколадной стружки

Горсть миндаля

Приготовление