Готовим дома шоколадный муссовый торт: без яиц и выпечки

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Шоколадный муссовый торт за считанные минуты

1:44
Еда

Шоколадный муссовый торт — от такого десерта невозможно отказаться. Этот восхитительный торт можно приготовить за считанные минуты.

Шоколадный муссовый торт за считанные минуты
Фото: flickr.com by Joey Doll is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 2 чашки взбитых сливок
  • 1/4 стакана молока
  • 1 готовый корж
  • 2 чайные ложки мёда
  • 2 столовые ложки сахарной пудры
  • 1 чашка тёмного шоколада
  • 1 чайная ложка ванильной эссенции
  • 1/2 стакана воды
  • 1/3 стакана тёртого тёмного шоколада

Приготовление

  1. Возьмите миску, пригодную для использования в микроволновой печи, смешайте молоко и тёмный шоколад, поставьте в микроволновую печь на максимальную мощность на 30 секунд. Достаньте смесь из микроволновой печи и хорошо перемешайте, пока не останется комочков. Добавьте в смесь ванильную эссенцию и мёд.
  2. Соедините сахар и взбитые сливки в миске и аккуратно перемешайте. Добавьте шоколадно-медовую смесь. Разделите смесь на 2 равные части. Смешайте воду и 1 столовую ложку сахара, чтобы получился сироп для замачивания.
  3. Положите готовый корж (без яиц и шоколада) на ровную и сухую поверхность и разрежьте его горизонтально на 2 коржа. Пропитайте каждый слой бисквита 3 столовыми ложками сиропа.
  4. Равномерно распределите 1 порцию смеси взбитых сливок по нижнему коржу с помощью шпателя. Накройте его еще одним слоем коржа пропитанным слоем вверх.
  5. Оставшуюся смесь взбитых сливок равномерно распределите сверху и по бокам торта с помощью шпателя. Охладите в течение 1 часа. Украсьте тёмным шоколадом.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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