Готовим дома шоколадный муссовый торт: без яиц и выпечки

Шоколадный муссовый торт за считанные минуты

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Шоколадный муссовый торт — от такого десерта невозможно отказаться. Этот восхитительный торт можно приготовить за считанные минуты.

Фото: flickr.com by Joey Doll is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

2 чашки взбитых сливок

1/4 стакана молока

1 готовый корж

2 чайные ложки мёда

2 столовые ложки сахарной пудры

1 чашка тёмного шоколада

1 чайная ложка ванильной эссенции

1/2 стакана воды

1/3 стакана тёртого тёмного шоколада

Приготовление