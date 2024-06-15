Готовим дома шоколадный муссовый торт: без яиц и выпечки

Шоколадный муссовый торт — от такого десерта невозможно отказаться. Этот восхитительный торт можно приготовить за считанные минуты.
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Ингредиенты
2 чашки взбитых сливок
1/4 стакана молока
1 готовый корж
2 чайные ложки мёда
2 столовые ложки сахарной пудры
1 чашка тёмного шоколада
1 чайная ложка ванильной эссенции
1/2 стакана воды
1/3 стакана тёртого тёмного шоколада
Приготовление
Возьмите миску, пригодную для использования в микроволновой печи, смешайте молоко и тёмный шоколад, поставьте в микроволновую печь на максимальную мощность на 30 секунд. Достаньте смесь из микроволновой печи и хорошо перемешайте, пока не останется комочков. Добавьте в смесь ванильную эссенцию и мёд.
Соедините сахар и взбитые сливки в миске и аккуратно перемешайте. Добавьте шоколадно-медовую смесь. Разделите смесь на 2 равные части. Смешайте воду и 1 столовую ложку сахара, чтобы получился сироп для замачивания.
Положите готовый корж (без яиц и шоколада) на ровную и сухую поверхность и разрежьте его горизонтально на 2 коржа. Пропитайте каждый слой бисквита 3 столовыми ложками сиропа.
Равномерно распределите 1 порцию смеси взбитых сливок по нижнему коржу с помощью шпателя. Накройте его еще одним слоем коржа пропитанным слоем вверх.
Оставшуюся смесь взбитых сливок равномерно распределите сверху и по бокам торта с помощью шпателя. Охладите в течение 1 часа. Украсьте тёмным шоколадом.