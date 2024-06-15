Фруктово-ягодная бомба: вкусный домашний джем

Фруктовый джем — идеальная намазка на тост, особенно по утрам с чашечкой кофе. Мы предлагаем вам простой рецепт домашнего фруктового джема: с пошаговой инструкцией вы сможете легко приготовить такой десерт дома.
В блендере взбейте все нарезанные фрукты и ягоды до состояния пюре. В кастрюлю добавьте пюре вместе с сахаром и варите на среднем огне, постоянно помешивая, до кипения. Уменьшите огонь и дайте пюре покипеть, пока оно не загустеет. Затем добавьте лимонный сок и хорошо перемешайте. Готовьте 30-40 минут на слабом огне.
Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.