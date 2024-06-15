Фруктово-ягодная бомба: вкусный домашний джем

Готовим густой фруктово-ягодный джем без желатина

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Фруктовый джем — идеальная намазка на тост, особенно по утрам с чашечкой кофе. Мы предлагаем вам простой рецепт домашнего фруктового джема: с пошаговой инструкцией вы сможете легко приготовить такой десерт дома.

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Ингредиенты

2 нарезанных и очищенных яблока

2 нарезанных и очищенных апельсина

Клубника (7 штук)

1 стакан сахара

2 нарезанных и очищенных банана

6 нарезанных и очищенных слив

1 нарезанный и очищенный ананас

1/2 столовой ложки сока лайма

Приготовление

В блендере взбейте все нарезанные фрукты и ягоды до состояния пюре. В кастрюлю добавьте пюре вместе с сахаром и варите на среднем огне, постоянно помешивая, до кипения. Уменьшите огонь и дайте пюре покипеть, пока оно не загустеет. Затем добавьте лимонный сок и хорошо перемешайте. Готовьте 30-40 минут на слабом огне.